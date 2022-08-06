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裴洛西真正成就「世界看見中國對台威脅」　CNN揭共軍演習3目的

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。（圖／路透）

▲ 裴洛西旋風訪台19小時，與總統蔡英文會面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西訪台激怒北京，中共解放軍4日起展開大規模實彈演習。專家向CNN分析指出，此次共軍演習有3項目的，一是強調僅有北京能在台海發號施令，二是孤立台灣，第三則是恫嚇美日，而裴洛西此行真正的成果便是讓國際社會注意到中國對台持續十多年的軍事威脅行動。

CNN於5日以「軍演在台海傳達中國的強硬訊息」為題報導，專家指出，共軍演習實際上不是對裴洛西訪台的回應，而是將台灣置於北京控制之下的多年計畫其中一環。而此次軍演旨在向美日台政府發出一項明確訊息，也就是在台灣海峽，只有北京能發號施令。

分析人士說明，裴洛西訪台不過是將台灣問題推上新聞頭條。新加坡國立大學李光耀公共政策學院高級訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）就表示，「裴洛西真正取得的成就是讓全世界意識到中國對台軍事脅迫行動已經持續十多年」，針對共軍演習指出，「他們每年都這麼做，而今年的不同之處在於我們正在關注。」

▲▼共軍,軍演,中共,解放軍。（圖／路透社）

▲ 共軍演習發射多枚飛彈，其中5枚落在日本經濟海域。（圖／路透社）

裴洛西5日會晤日本首相岸田文雄時表示，北京正試圖孤立台灣。美軍太平洋司令部聯合情報中心前行動主任舒斯特（Carl Schuster）分析，共軍演習的目的正是如此，以展現他們可以射彈轟炸並使台灣孤立無援，影響通過台海及台灣周邊地區的空中與海上貿易。

專家指出，這是北京長期以來的計畫，而這次演習只是這項持續至少數月的計畫和多年政策的體現。裴洛西被爆計畫訪台至今約經過2周，但擁有這種規模、範圍和複雜性的演習根本無法在2周內計畫出來，部隊也不可能在2周內準備好，舒斯特認為，軍演可能是1年前決定，大部分行動則是在今年4月以前制訂。

舒斯特也提到，此次演習規模較前幾年都要大，而提升規模的第三個目的則是為恫嚇表態支持台灣的美國及日本。日本7月底發佈的《2022年防衛白皮書》呼籲北京，中國明確表示將武統台灣，近一步加劇區域緊張；已故前首相安倍去年12月也指出，武力入侵台灣將對日本構成嚴重威脅。但落在日本專屬經濟區的飛彈顯示，北京可能根本不在乎。

唐安竹指出，中國證實安倍晉三的擔憂，也就是「台灣有事就是日本有事」，對美日同盟也是緊急狀況。但這種緊急狀況料將會持續，因為將台灣納入北京控制是中國政策重要基礎。

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