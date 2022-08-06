中共恐長期圍台軍演？　馬文君轟裴洛西：害台灣失去海峽中線

▲國民黨立委馬文君呼籲中央向國人交代如何因應。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者李密／台北報導

中共解放軍4日在台灣周邊海域、空域進行軍演，釀台海局勢升溫。對此，國民黨立委馬文君近日於臉書發文表示，外交出訪目的應是化解矛盾和衝突，而不是製造區域緊張與引發戰爭的可能。馬文君認為，因連日軍演，台灣在軍事方面丟失海峽中線的依據，面對更多更大規模的軍事活動，沒了防護的憑藉。她也引述經濟部長王美花備詢時曾說「如果台灣發生大量戰事，那恐怕不是天然氣不足的問題，這是整個台灣安危的問題。」馬文君擔憂台灣恐面臨經濟報復，並質疑「中央政府已經準備好向國人交代如何因應此刻台灣的安危了嗎？」

▲中共解放軍自4日12時開始，在台灣周邊6個海域、空域進行為期3天的軍演，圖為南京艦。（資料照／CFP）

美國眾議院議長裴洛西訪台後，中共解放軍隨即對台灣發動環台軍演，且軍演範圍與時間不斷擴增、延長。對此，馬文君於臉書發文批評裴洛西製造區域緊張，與其名不正言不順的來，還不如邀請台灣院長級以上到美國國會演講，也不會在台海製造危機，讓台灣失去海峽中線。並表示中共連日軍演已影響到液化天然氣（LNG）的對台運送，台灣恐面臨經濟報復。

馬文君說，經濟部表示國內煤炭的安全存量超過30天，石油存量146天，天然氣11天，均超過法定安全存量足以因應。但是「這只是鴕鳥式的信心喊話」，解放軍從此沒有所謂的海峽中線，台灣就是在其軍事行動範圍，可以3天軍演，也可以像這樣臨時加演將成為常態。



馬文君指出，不只是液化天然氣船運送受影響，進口成本同樣提高。總統蔡英文在烏俄戰爭後跟進腳步，宣布停止俄國天然氣進口作為制裁，然而3日美國天然氣期貨價格一度上漲10%，8月天然氣期貨收盤上漲7.3%。



馬文君認為，以5日清晨6點20分的台電系統各機組發電量，顯示台電和民間電廠的燃煤佔總比近5成，燃氣近40％。且這還是用電量比較少，天亮太陽能發電啟動的時段比。如果在入夜太陽能發電退場時，天然氣佔比是超過5成，而造成空污的燃煤依然是佔第2高位。



馬文君說，面臨中共的軍演鎖台，彭博社報導指出部分航向北亞地區的液化天然氣運船更改航道，須經過軍演區的船減速。台灣在中部以及南部的液化天然氣接收站就是中共畫出的軍演區範圍，而台灣的液化天然氣夏天存量歷年來一直是7天，不是官方講的平均存量11天。



馬文君表示，一旦中共從此長期以密集軍演封鎖台灣，加上美國天然氣上漲，燃煤進口同樣因可能未來中共對台密集軍演而受影響，那台灣能源將更短缺且成本大增，雪上加霜的通膨將更嚴峻，台灣仍然要承受缺電和燃煤空污、高價電費與通膨，面臨經濟報復。



馬文君也引用王美花備詢時曾說「如果台灣發生大量戰事，那恐怕不是天然氣不足的問題，這是整個台灣安危的問題」，並表示「中央政府已經準備好向國人交代如何因應此刻台灣的安危了嗎？」