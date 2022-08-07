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中國爆新病毒「瑯琊」已有35例個案　莊人祥：納入重點監測項目

▲▼疾管署副署長莊人祥8/6說明第三例猴痘。（圖／疾管署提供）

▲疾管署副署長莊人祥。（圖／疾管署提供）

記者趙于婷／台北報導

中國大陸山東河南發現新的可以感染人類的病毒「琅琊」，疾管署副署長莊人祥表示，目前那邊已經發現有35例感染個案，但新病毒還需要建立實驗室，用核酸檢測方式去驗，未來若需要做監測，會納入重點項目。

副署長莊人祥表示，針對琅琊病毒，目前那邊已經發現35例感染個案，其中26例只感染琅琊病毒，其他9人有感染其他病毒，症狀包括身體發熱和無力，但目前還沒有死亡個案。

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莊人祥說，該病毒屬於「副黏液病毒科」，在人工飼養的動物中，狗跟山羊的血清檢驗陽性比例分別為5%和2%，針對25種動物檢驗中發現，血清陽性比例最高的是「錢鼠」，高達27%，推測可能是該病毒的天然宿主。

根據追蹤資料顯示，患者間沒有密集接觸史或共同接觸史，推測人類感染可能只是「偶發性、散發性」的，有密切追蹤其中9例確診者家人，沒有人傳人的證據，所以目前沒辦法下結論，還需要密切監測。

莊人祥強調，因為這是新病毒，還需要建立實驗室，並以核酸檢測方式驗出，會加緊針對核酸檢測方法標準化，未來若需要做監測時，會把該病毒納入重點項目。

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