妙齡女沒付車貸挨告！一杯「阿比」飛車狂奔　害她再收2.8萬罰單

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名謝姓女子6日清晨駕車在竹東中興路一帶拒停受檢，當著巡邏員警的面飛車逃逸，一路熄燈開上台68快速道路躲避攔檢，途中一名休假員警責任感使然加入一同追捕，終於在下公館派出所成功攔截。由於謝女逃逸過程多次變換車道未打方向燈、無視號誌闖紅燈、逆向行駛，除了快速道路還進入密集度高的竹東鎮上，嚴重危害其他用路人安全，警方除了依公共危險、侵占罪嫌將他移送，另外開立危險駕駛、逆向行駛、無照駕駛、闖紅燈、轉彎未打方向燈12張，共16張罰單、2萬8800元罰鍰。

▲謝女一路飛車，最後被成功攔截，除被依公共危險、侵占罪嫌移送，另吞危險駕駛、逆向行駛、無照駕駛、闖紅燈、轉彎未打方向燈12張，共16張罰單、2萬8800元罰鍰。（圖／記者陳凱力翻攝）

據了解，20多歲謝女6月間在台中與友人購買一台中古車，陸續繳了幾期款項後再付不出來，賣家聯繫未果，只好向警方通報車輛遭侵占，因此6日凌晨，巡邏警才在竹東中興路與明星路口發現這台被通報侵占的小客車。

警方鳴笛開啟警示燈上前盤查，未料謝女不停反加速逃逸，巡邏警遂通報勤務中心加強攔查圍捕。

謝女飛車在中興路四段多次迴轉，甚至熄燈開上台68快速道路高速行駛躲避攔檢，過程中多次變換車道、未打方向燈、無視號誌闖紅燈、逆向行駛，甚至下交流道進入竹東市區一路逃竄，嚴重影響其他用路人安全。

休假中的下公館派出所徐姓員警發現女子行蹤，一同加入追捕行列，最後在中興路一段與自強路口，由下公館派出所攔停並強制力逮捕。

女子向警方表示，自己因喝了一杯保力達擔心酒測不過，才加速逃逸，根本不知道自己是因為開著被侵占的車被攔查，與酒測無關，事後警方按規定進行酒測，謝女酒測值為0。

後續警方依公共危險、侵占罪嫌將他移送新竹地檢署，同時開出危險駕駛、逆向行駛、無照駕駛、闖紅燈、轉彎未打方向燈12張，共16張、總計2萬8800的罰單。

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