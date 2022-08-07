「陳時中早主導內湖交通議題」　管碧玲：短期政策歡迎柯P拿去用

▲民進黨台北市長參選人陳時中公布內湖交通改善政策。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中7日端出政策牛肉，劍指解決內湖交通問題，而國民黨參選人蔣萬安反擊，執政不該是漫天開價。對此，民進黨立委管碧玲表示，團隊頻繁跟專家學者討論此議題，而陳時中早就全盤掌握，甚至政策小組已經無法主導節奏，因為陳時中已經可以主導這個議題，「柯市長還有四個月任期，短期可以做的拿去做，我們也很歡迎」。

管碧玲說，陳時中擔任過閣員，有很豐富的行政歷練，在他推動政務期間，必須和地方政府緊密合作，所以提名之後，大家廣泛的研究市政議題，陳時中可以很快接軌，並且大家發現，其實陳時中很有想法。

管碧玲表示，一些重要議題，陳時中希望大家一定要了解、深入研究，並且提出解方，內湖尖峰時間的交通問題就是其中之一。

▼民進黨台北市長參選人陳時中提出解決內湖交通問題方案。（圖／管碧玲臉書）



管碧玲表示，在民進黨提名陳時中後，大家頻繁跟專家學者研討，陳時中很早就全盤掌握，並且形成「歷史共業」這個帶著不捨之情的認知，陳時中希望團隊找出一切可以解決問題的方法，甚至政策小組已經無法主導節奏，因為陳時中已經在主導這個議題節奏。

管碧玲指出，最近內湖交通成為各陣營舌戰的焦點，這個節奏就是陳時中主導出來的，總部第一場政策發表會，端出來的菜就是「內湖交通我來救」。她指出，在記者會上的地圖可以看到，他們透過大數據與現場會勘掌握的內湖交通的壅塞節點，就知道台北副市長黃珊珊把內湖交通只當作是內科交通的問題，還恥笑陳時中內科、內湖搞不清楚，「副市長其實是大錯特錯！她才搞不清楚，內科內湖交通問題，根本無法切割！」

至於蔣萬安透過臉書批評陳時中的政見，管碧玲表示，蔣萬安到今天發表的聲明，看得出來他還在找聯外道路，「我們卻已經連工法都規劃進去了，蔣萬安投入選舉那麼久，虛度光陰的狀況，表露無遺」。

「Total solution 出來了！」管碧玲表示，他們團隊願意就教各方，解決問題的方法不只有一種，任何意見陳時中團隊都虛心接受，「柯市長還有四個月任期，短期可以做的拿去做，我們也很歡迎！我這個政策總召，準備休假一天，希望可以如願」。

▲▼民進黨台北市長參選人陳時中提出解決內湖交通問題方案。（圖／管碧玲臉書）