婚禮變殺人現場！前科男「活活打死新娘」丟下峽谷　賓客全嚇壞

▲ 二人在獄中相識，女子一心以為能夠改變對方。（圖／翻攝自VK、推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯2020年發生一起恐怖事件，一對新人開心舉辦婚禮，未料喜宴竟演變成殺人現場，因新郎酒後認為妻子和一名賓客互動親密，心生嫉妒，竟在眾多賓客面前情緒失控，狂毆妻子致死後將屍體丟下附近峽谷，2日被判18年有期徒刑。

根據《每日郵報》，這起事件發生於新西伯利亞，當年33歲的男子多爾吉克（Stepan Dolgikh）和36歲女子普魯登塞娃（Oksana Poludentseva）2020年10月在契克村（Chik）一間民宅舉行婚禮，但多爾吉克目睹普魯登塞娃與一名賓客互動時心生嫉妒，指責妻子行為不檢，當場開始拳打腳踢。

調查人員說明，多爾吉克在屋外開始對普魯登塞娃施暴，一路打到屋內，抓住她的頭髮後瘋狂毆打，接著又將她推到路上，狠揍她的身體和頭部，發現她毫無反應時便將她丟下附近峽谷。這場悲劇就發生在二人交換誓言的幾小時後，現場賓客全都怕得不敢制止，只能趕緊打電話報警。

多爾吉克犯案後在現場被國民警衛隊逮捕，承認殺害普魯登塞娃。調查人員指出，「他當著目擊者的面揍她很久，毆打她的重要器官，包括軀幹及頭部。他在調查中完全承認有罪，但沒有悔改。」

事實上，多爾吉克有謀殺及搶劫前科，二人是在服刑期間通信認識，而普魯登塞娃以為自己能夠幫助他改過自新。一名友人透露，普魯登塞娃非常愛他，一直苦等他獲釋。調查人員也提到，死者知道多爾吉克過去的犯罪紀錄，但沒想到他會在酒後失控，犯下重罪。

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