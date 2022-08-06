　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

婚禮變殺人現場！前科男「活活打死新娘」丟下峽谷　賓客全嚇壞

▲▼ 俄羅斯新郎殺新娘。（圖／翻攝自VK、推特）

▲ 二人在獄中相識，女子一心以為能夠改變對方。（圖／翻攝自VK、推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯2020年發生一起恐怖事件，一對新人開心舉辦婚禮，未料喜宴竟演變成殺人現場，因新郎酒後認為妻子和一名賓客互動親密，心生嫉妒，竟在眾多賓客面前情緒失控，狂毆妻子致死後將屍體丟下附近峽谷，2日被判18年有期徒刑。

根據《每日郵報》，這起事件發生於新西伯利亞，當年33歲的男子多爾吉克（Stepan Dolgikh）和36歲女子普魯登塞娃（Oksana Poludentseva）2020年10月在契克村（Chik）一間民宅舉行婚禮，但多爾吉克目睹普魯登塞娃與一名賓客互動時心生嫉妒，指責妻子行為不檢，當場開始拳打腳踢。

調查人員說明，多爾吉克在屋外開始對普魯登塞娃施暴，一路打到屋內，抓住她的頭髮後瘋狂毆打，接著又將她推到路上，狠揍她的身體和頭部，發現她毫無反應時便將她丟下附近峽谷。這場悲劇就發生在二人交換誓言的幾小時後，現場賓客全都怕得不敢制止，只能趕緊打電話報警。

多爾吉克犯案後在現場被國民警衛隊逮捕，承認殺害普魯登塞娃。調查人員指出，「他當著目擊者的面揍她很久，毆打她的重要器官，包括軀幹及頭部。他在調查中完全承認有罪，但沒有悔改。」

事實上，多爾吉克有謀殺及搶劫前科，二人是在服刑期間通信認識，而普魯登塞娃以為自己能夠幫助他改過自新。一名友人透露，普魯登塞娃非常愛他，一直苦等他獲釋。調查人員也提到，死者知道多爾吉克過去的犯罪紀錄，但沒想到他會在酒後失控，犯下重罪。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►用「玫瑰粉紅泡泡」養出水煮蛋肌！自然美BIO UP賦活精萃驚爆2.5折

ET快訊
熱戀混血女星2年「不滿床事太少」！　林作嗆她性冷淡：你ｘ的
快訊／解放軍發布「航行警告」！　連續10天黃海實彈射擊
妹妹偷玩包養網　被老男人包月「狂賺10萬」！姐一聽當場崩潰
快訊／北市3區突停電！　3703戶受影響
《彭博》分析「台海」重要性：輕微中斷影響全球！
女星認了變臉！　「砸百萬驚人對比照」全場認不出
日媒：從台灣有事　窺見「日本缺乏自衛意識」
立秋「男女行房超母湯」禁忌曝光　尤其今天：不可安排大事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

裴洛西前腳才剛走！南韓外長下周訪中會晤王毅　談穩定供應鏈合作

婚禮變殺人現場！前科男「活活打死新娘」丟下峽谷　賓客全嚇壞

全球近半航運必經　彭博點出「台海」重要性：輕微中斷影響全球

距白宮僅數公尺！4遊客遭「轟天巨雷」劈中　釀3死1傷

裴洛西真正成就「世界看見中國對台威脅」　CNN揭共軍演習3目的

造謠「小學槍擊案是騙局」　美極右翼名嘴要賠14.7億天價罰款

斯洛伐克憂台海情勢　籲兩岸和平

小三愛上已婚男「熬成正宮」　結局超慘！被綠前任又變大老闆

北韓重炮抨擊裴洛西！　直指美國是「國際和平的最大破壞者」

美日澳聯合聲明重申「一中立場沒變」　敦促中國立即停止軍演

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

不接受北京建立新現狀！白宮譴責共軍軍演行動挑釁

嫩嬰大哭「汪保母」秒上線　叼肉乾放臉上安慰：給妳吃

7歲哥帶6歲妹凌晨街頭擺攤！　雨中叫賣飾品...真相藏洋蔥

神搭訕！阿金鎖定目標「翻滾碰瓷」　坐正妹身旁討摸...網：爸爸教的？

陸4枚導彈飛越台上空　日防衛省：強烈譴責！

裴洛西前腳才剛走！南韓外長下周訪中會晤王毅　談穩定供應鏈合作

婚禮變殺人現場！前科男「活活打死新娘」丟下峽谷　賓客全嚇壞

全球近半航運必經　彭博點出「台海」重要性：輕微中斷影響全球

距白宮僅數公尺！4遊客遭「轟天巨雷」劈中　釀3死1傷

裴洛西真正成就「世界看見中國對台威脅」　CNN揭共軍演習3目的

造謠「小學槍擊案是騙局」　美極右翼名嘴要賠14.7億天價罰款

斯洛伐克憂台海情勢　籲兩岸和平

小三愛上已婚男「熬成正宮」　結局超慘！被綠前任又變大老闆

北韓重炮抨擊裴洛西！　直指美國是「國際和平的最大破壞者」

美日澳聯合聲明重申「一中立場沒變」　敦促中國立即停止軍演

終結者霍姆斯連2場救援失敗　洋基拿下70勝後吞3連敗

中共恐長期圍台軍演？　馬文君轟裴洛西：害台灣失去海峽中線

蘇貞昌連2天到新北疑幫林佳龍站台　侯友宜：我不在乎選舉問題

8女模拍MV「突遭17惡煞性侵」！居民火爆攻陷兇嫌大本營　私刑畫面曝

《友情旅行》Wooga Family出遊行頭照樣帥　朴敘俊「鞋頭」曬超強AJ1

準岳母討「700萬聘金」：幫我還債！他拒遭女友嗆自私　網勸快逃

盆栽遭撕成碎片兇手現場「開腿睡翻」　毫無悔意媽嘆：自己養的　

裴洛西前腳才剛走！南韓外長下周訪中會晤王毅　談穩定供應鏈合作

快訊／解放軍發布「航行警告」！　連續10天黃海實彈射擊

BWF仍看好麟洋配世錦賽有機會爭金　「能在大賽舞台證明自己」

國際熱門新聞

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

三寶闖紅燈車禍　炸成火球6死8傷

英專家看「共軍圍台軍演」列攻台2劇本：難以想像的血腥畫面

日經：蘋果要求供應商　台零件輸中須標示「中國台灣」

王毅：美國不要輕舉妄動

中國取消與美軍交流後　王毅：美國不要輕舉妄動

白宮批中國切斷對話不負責任　懲罰全世界

韓外長：不接受武力改變台海現狀

專家：裴洛西真正成就「讓世界看見中國威脅」

賓士女飆車闖紅燈撞成火球！慘釀5屍6命悲劇

男被飛踢遭巴士「吞沒」　結局更驚

從台灣有事窺見日本缺乏自衛意識

BBC記者：東京也捲入兩岸衝突

晶片法案加裴洛西　美中走向新冷戰

更多熱門

相關新聞

澤倫斯基提到台灣：全球安全架構不管用

澤倫斯基提到台灣：全球安全架構不管用

裴洛西出訪台灣，以及後續的中國環台大規模軍演，是否會再度造成台海危機，引發全球關注，就連現在仍在交戰中的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），在4日發布的談話影片中，也提到台灣，提醒現在的全球安全架構根本不管用。

布林肯斥北京反應過度　軍演讓台海局勢嚴重升級

布林肯斥北京反應過度　軍演讓台海局勢嚴重升級

俄第一美女上校被炸死！普丁授予最高榮譽

俄第一美女上校被炸死！普丁授予最高榮譽

俄新增部隊攻烏南　澤倫斯基盼與習近平對話

俄新增部隊攻烏南　澤倫斯基盼與習近平對話

南華早報：澤倫斯基盼與習近平直接對話

南華早報：澤倫斯基盼與習近平直接對話

關鍵字：

俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

快訊／大咖女星驚傳火燒車「嚴重燒傷命危」！

裴洛西訪台午宴　張忠謀「超直白一句話」震驚她

共軍釋出新影片　飛行員俯瞰台灣中央山脈

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

女星淚崩忍痛「幫老公簽病危通知書」！

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

三寶闖紅燈車禍　炸成火球6死8傷

快訊／中科院副院長歐陽力行猝逝恆春旅館

共軍艦逼近花蓮海岸線！已可看見和平電廠

超多人被騙去柬埔寨！台商：只能到這求救

飯店浴室「牆上裝鐵環」好謎！用途曝光

《乘風破浪》王心凌真奪冠！成團10人名單出爐

健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

更多

最夯影音

更多
租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞
河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面