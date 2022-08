俄第一美女上校戰亡！導彈擊中車輛當場炸死　普丁授予最高榮譽

▲俄羅斯首位女上校卡楚拉經證實已戰死烏克蘭。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

俄羅斯被尊稱為「母狼」的52歲女上校卡楚拉(Olga ' Kursa ' Kachura),日前在烏克蘭戰場上犧牲後,最近被俄羅斯總統普丁授予最高榮譽「俄羅斯聯邦英雄」勳章,以表揚她「在軍事任務中的勇氣與英雄主義」。報導稱,卡楚拉是俄羅斯第97位在烏俄戰爭中喪命的上校。

據《每日星報》報導,卡楚拉日前在烏俄戰爭中,被一枚導彈擊中她所乘坐的車輛,導致她在空襲中當場死亡。俄羅斯國家宣傳員兼官媒RT電視台的負責人西蒙尼揚(Margarita Simonyan)最近證實,「卡楚拉已戰死於哥羅夫卡(Horlivka)的戰場中,而總統普丁將為她授予『俄羅斯聯邦英雄』的勳章。」

Russia loses first female senior officer in Ukraine as lieutenant colonel is hit by missile strike on her car

Lieutenant Colonel Olga 'Kursa' Kachura, 52, killed in Ukrainian missile strike

Mother-of-two died when missile hit her car in city of Horlivka, Donetsk region pic.twitter.com/lzBt2qDD7e