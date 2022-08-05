俄第一美女上校戰亡！導彈擊中車輛當場炸死　普丁授予最高榮譽

▲俄羅斯首位女上校卡楚拉經證實已戰死烏克蘭。（圖／翻攝自推特）
記者葉睿涵／編譯
俄羅斯被尊稱為「母狼」的52歲女上校卡楚拉（Olga ' Kursa ' Kachura），日前在烏克蘭戰場上犧牲後，最近被俄羅斯總統普丁授予最高榮譽「俄羅斯聯邦英雄」勳章，以表揚她「在軍事任務中的勇氣與英雄主義」。報導稱，卡楚拉是俄羅斯第97位在烏俄戰爭中喪命的上校。
據《每日星報》報導，卡楚拉日前在烏俄戰爭中，被一枚導彈擊中她所乘坐的車輛，導致她在空襲中當場死亡。俄羅斯國家宣傳員兼官媒RT電視台的負責人西蒙尼揚（Margarita Simonyan）最近證實，「卡楚拉已戰死於哥羅夫卡（Horlivka）的戰場中，而總統普丁將為她授予『俄羅斯聯邦英雄』的勳章。」
Russia loses first female senior officer in Ukraine as lieutenant colonel is hit by missile strike on her car— MassiVeMaC (@SchengenStory) August 4, 2022
Lieutenant Colonel Olga 'Kursa' Kachura, 52, killed in Ukrainian missile strike
Mother-of-two died when missile hit her car in city of Horlivka, Donetsk region pic.twitter.com/lzBt2qDD7e
「俄羅斯聯邦英雄」是俄國公民可以獲得最高級別的榮譽頭銜，它通常會被授予那些在為國家服務時，做出突出和勇敢行動或事蹟的國民。俄羅斯政府指出，普丁將「俄羅斯聯邦英雄」勳章授予卡楚拉，是為了表揚她「在軍事任務中的勇氣與英雄主義」。
卡楚拉是俄羅斯的第一位女上校，她生前被派往頓內茨克指揮一個被部署在烏克蘭的火箭炮兵師，手下有140名砲手。報導稱，卡楚拉過去曾在RT電視台的一部紀錄片中，被形容為像一隻「母狼」，因為「她守護著她的家庭和孩子，要知道，母狼在大自然中，是唯一一個會這麼兇猛保護幼崽的一種動物」。
讀者迴響