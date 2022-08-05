俄新增部隊攻烏南　澤倫斯基盼與習近平對話

▲澤倫斯基希望與習近平對話。（圖／路透）



文／中央社

烏克蘭表示，俄軍增設一支打擊部隊，攻擊目標是總統澤倫斯基的家鄉；澤倫斯基表示，烏克蘭正尋求機會與習近平對話，以助終結和俄羅斯的戰爭。

● 烏克蘭：俄成立打擊部隊 目標澤倫斯基老家

烏克蘭當局3日表示，俄軍已增設一支打擊部隊，攻擊目標是總統澤倫斯基的家鄉克利福洛（Kryvyi Rih），同時警告俄軍恐在烏南展開新一波進攻。

俄羅斯2月24日入侵後拿下烏克蘭南部大片土地，但基輔當局表示將發動反攻，2日宣稱已在俄軍占領的赫松（Kherson）地區重新奪回53個村落。

路透社報導，烏克蘭南方軍事指揮部在例行更新的南部戰況中形容局勢緊張，稱俄羅斯2日沿前線發動攻擊。

出產鋼鐵的克利福洛是澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）從小長大的家鄉，當地距離南部前線僅約50公里。

● 南華早報：澤倫斯基盼與習近平直接對話

「南華早報」4日報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭正尋求機會與中國國家主席習近平「直接」對話，以助終結和俄羅斯的戰爭。

澤倫斯基在「南華早報」（South China Morning Post）訪問中敦促中國利用自身對俄羅斯的巨大政治和經濟影響力來助終結戰爭。 報導引述澤倫斯基的話說，中國「是一個非常強大的國家，是一個強大的經濟體」，因此「可以在政治上、經濟上影響俄羅斯。中國也是聯合國安全理事會常任理事國」。

● 俄國駐日大使：不可能在烏克蘭動用核武

俄羅斯駐日本大使格魯金（Mikhail Galuzin）4日談到俄羅斯在烏克蘭的軍事行動時說，「（俄國）完全沒有考量使用核武，不可能使用」。

日本時事通信社報導，格魯金是在訪問日本廣島市中區的和平紀念公園、並向原子彈爆炸罹難者慰靈碑獻花後受訪時作上述表示。

格魯金說，俄羅斯只會在兩種情況下使用核武，一種是遭受使用大規模殺傷性武器的侵略，另一種則是遭受一般武器侵略導致國家生存瀕臨危機。

至於目前對烏克蘭的「特別軍事行動」，他說，完全不符合上述兩種情況。

● 原能總署確保核安 盼進入烏克蘭札波羅熱核電廠

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）呼籲，容許總署人員進入目前由俄羅斯軍隊控制的烏克蘭札波羅熱核電廠，以確定電廠是否會構成危險。

葛羅西告訴瑞士「每日廣訊報」（Tages-Anzeiger），國際原子能總署與這座歐洲最大核電廠的聯繫「脆弱」，通訊並非天天成功。這座電廠位於札波羅熱（Zaporizhzhia），目前由烏克蘭技術人員操作。

葛羅西在以德文刊登的訪談中說：「我們禁不起在安全相關領域與電廠溝通不良。我們知道，有人指控廠內存放了彈藥以及電廠遭到攻擊。」

他表示：「坦白說，如果我不能進入電廠，我就無法確定這些事情，俄羅斯和烏克蘭雙方的說法有所牴觸。我接獲了一些資訊，也在狀況報告中提及，但我沒辦法確定，資訊是否符合事實。」

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