　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南華早報：澤倫斯基盼與習近平直接對話　協助終結戰爭

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）最近接受南華早報報導。（圖／達志影像／美聯社） 

文／中央社

「南華早報」4日報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏克蘭正尋求機會與中國國家主席習近平「直接」對話，以助終結和俄羅斯的戰爭。

澤倫斯基在「南華早報」（South China Morning Post）訪問中敦促中國利用自身對俄羅斯的巨大政治和經濟影響力來助終結戰爭。

報導引述澤倫斯基的話說，中國「是一個非常強大的國家，是一個強大的經濟體」，因此「可以在政治上、經濟上影響俄羅斯。中國也是聯合國安全理事會常任理事國」。

澤倫斯基透過視訊會議平台Zoom接受這場40分鐘專訪，這是他自烏克蘭2月24日遭俄羅斯入侵以來，首次接受亞洲媒體訪問。

澤倫斯基表示，「我想直接對話。我一年前與習近平有過一次對話。自2月24日俄羅斯展開大規模侵略行動以來，我方已正式要求對話，但我們尚未與中國有任何對話，儘管我認為這會有所幫助」。

▲▼習近平搭乘高鐵抵達香港。（圖／CCTV）

▲澤倫斯基認為，習近平可以對俄羅斯發揮關鍵影響力。（圖／CCTV）

雖然他希望中國對這場戰事採取不同做法，目前為止中國一直拒絕為俄羅斯入侵行動譴責俄方，澤倫斯基表示，他向來希望「烏克蘭和中國之間的關係每年都能增強並有所發展」。

澤倫斯基表示，習近平是少數訪問過烏克蘭「至少一次」的世界領袖之一，並說去年兩人通話時，習近平曾親切回顧他與這個東歐國家的關係。

澤倫斯基說，他理解中國希望對這場戰爭保持「平穩」的態度，但重要的是要注意這場衝突是源於俄羅斯無端侵略烏克蘭主權領土，「當然，我真的希望中國審視對俄羅斯聯邦的態度」。

澤倫斯基還說，他相信中國和烏克蘭都有愛家、愛小孩等類似價值觀，「每個人都愛他們的孩子。人人都想安居樂業，希望有些穩定」。

烏克蘭1992年與中國建交，至今已滿30年 。 根據烏克蘭駐中國大使館數據，在2021年，中國是烏克蘭最大貿易夥伴，貿易額規模近190億美元。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►廚房裡的「金蘭無添加醬油」快用完？趁特價該補貨了

ET快訊
國防部深夜剛回應「官網又被癱瘓」外交部也掛了
共軍導彈「飛越台北上空」　國防部深夜回應了
穿越愛國者空域！解放軍少將證實「導彈首穿台島」：想怎打就怎打
共軍4枚導彈「飛越台北上空」！鄉民看軌跡圖崩潰：要相信日本嗎
裴洛西訪韓「無禮賓人員接機」！韓外交部：正常

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南華早報：澤倫斯基盼與習近平直接對話　協助終結戰爭

俄法院判決「WNBA球星」持大麻案有罪　遭判9年有期徒刑

日本抗議共軍飛彈「飛入專屬經濟區」！中國回擊：不存在這種說法

裴洛西訪韓無禮賓人員接機！韓國外交部：這是正常操作

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

快訊／解放軍環台「射飛彈軍演」！美日至少6架戰機起飛

快訊／共軍軍演5枚導彈落「日本專屬經濟區」　日防衛大臣抗議

2個足球場大「小行星」朝地球飛來　自帶「1000顆」原子彈能量

裴洛西讚嘆最愛韓國！訪韓「午宴菜單」意外曝光　氣氛比想像輕鬆

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

比特犬索爾愛擠床討抱　逃安樂死「行為更小心」

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

百萬網紅「烹食大白鯊」GG了！　2社群帳號遭封…恐判10年以上

福建平潭解放軍直升機群掠空

南華早報：澤倫斯基盼與習近平直接對話　協助終結戰爭

俄法院判決「WNBA球星」持大麻案有罪　遭判9年有期徒刑

日本抗議共軍飛彈「飛入專屬經濟區」！中國回擊：不存在這種說法

裴洛西訪韓無禮賓人員接機！韓國外交部：這是正常操作

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

快訊／解放軍環台「射飛彈軍演」！美日至少6架戰機起飛

快訊／共軍軍演5枚導彈落「日本專屬經濟區」　日防衛大臣抗議

2個足球場大「小行星」朝地球飛來　自帶「1000顆」原子彈能量

裴洛西讚嘆最愛韓國！訪韓「午宴菜單」意外曝光　氣氛比想像輕鬆

共軍實彈鎖台軍演　傳美國「延後」洲際彈道飛彈試射

解放軍軍演發射11枚「東風飛彈」　一次看懂東風系列有哪些

湖人該留他？38歲甜瓜化身柯瑞　大秀流暢投籃手感超燙

警政系統「全台癱瘓」勤務停擺！基層警崩潰：救我

PTT爆「政府花9400萬邀裴洛西」真相出爐！四叉貓幫外交部找到人了

詹娜曬「坐布克腿上」閃照　好事將近？被爆分手後越愛越高調

俄新增部隊攻烏南　澤倫斯基盼與習近平對話

德保拉本季首度交鋒富邦　郭俊麟出馬接招

南華早報：澤倫斯基盼與習近平直接對話　協助終結戰爭

湖人新帥有更大權力「能冰衛少」　要用他換厄文必須有第三方

《營業中2》傳林莎變班底！　「出餐穩+有廚師證照」：又美又有料

國際熱門新聞

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

裴洛西讚嘆最愛韓國！「午宴菜單」曝光

日譴責共軍飛彈飛入專屬經濟區！中國回擊

裴洛西訪韓無禮賓人員接機！韓外交部：正常

東協：台海緊張恐致大國誤判後果難料

美P-8A直衝共軍演習空域　網讚：美軍最猛

解放軍環台軍演　美日6架戰機起飛

2足球場大小行星朝地球飛來　時速11萬公里行進中

他「精力旺盛」每天勃起100次　女友超困擾

俄法院判決WNBA球星大麻案　遭判刑9年

專家：若台海開戰「中國將面臨更大風險」

快訊／共軍軍演5枚導彈落「日本專屬經濟區」　日防衛大臣抗議

詭異「護士稻草人」！路過者全嚇壞

更多熱門

相關新聞

俄法院判決WNBA球星大麻案　遭判刑9年

俄法院判決WNBA球星大麻案　遭判刑9年

已在俄羅斯被拘留5個多月的 WNBA 球星格林納（Brittney Griner）4日在莫斯科地區的地方法院被判毒品罪有罪，並且判處9年有期徒刑。美方一直擔心，格林納會成為俄羅斯與美國談判烏克蘭戰爭的籌碼。

裴洛西離台　做好自我防衛準備

裴洛西離台　做好自我防衛準備

現實與想像的台美關係　美對台政策困境

現實與想像的台美關係　美對台政策困境

裴洛西訪台後！輪習近平出招　BBC：局勢更糟

裴洛西訪台後！輪習近平出招　BBC：局勢更糟

拜習相約G20談俄烏停戰

拜習相約G20談俄烏停戰

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia南華早報習近平

讀者迴響

熱門新聞

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

快訊／國防部深夜剛回應「官網又被癱瘓」外交部也掛了

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

穿越愛國者空域！解放軍少將證實「導彈首穿台島」

共軍4飛彈飛越台灣警報沒響原因曝　一射出就被我軍算出高度落點

接到電話「小孩掉下來了」　女童母哭著衝回家

安以軒尪被正式起訴！　罪狀激似洗米華

最敏感不是GG！七夕「碰這5部位」慾望秒激起

快訊／共軍再派無人機侵擾金門　合計3批4架次出現烈嶼、北碇上空

共軍4導彈飛越台上空！網見軌跡圖罵翻

禁天然砂輸台　陸網嗨「懲罰台積電」！鄉民1句打臉

更多

最夯影音

更多
粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上
劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面