台海局勢已嚴重升級！布林肯斥北京反應過度︰裴洛西訪台只是藉口

▲布林肯在東協會議上抨擊中國近期在台海舉行的軍演是「反應過度」，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國眾議院議長裴洛西2日晚間訪台，激怒中國政府，下令解放軍對台展開大規模的封鎖式實彈演習。美國國務卿布林肯5日在中國外交部長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也受邀參加的東協會議中，嚴厲譴責中國以裴洛西訪台為藉口，試圖在台海利用軍演改變現況，已導致台海的緊張局勢「嚴重升級」，破壞地區穩定，做法並不合理。

據美聯社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5日在柬埔寨舉行的東協會議中指出，中國在裴洛西出訪台灣後，發射導彈飛越台灣上空，並在台灣周邊展開大規模軍演是「反應過度」，中國不應利用裴洛西訪台為藉口，在台海及周邊地區增加挑釁性的軍事活動，試圖想改變台海現況，製造危機。

他重申，華府對台灣議題的政策維持不變，同時也反對任何一方單方面改變台海現狀，因為台海穩定符合整個地區的利益，局勢升級對中國或東盟任何一方都沒有好處，並可能會產生意外後果。對於中國「採取的危險行動」，布林肯強調，美國與日本將「堅定、團結地站在同一立場上」。

由於美中此前曾公開表示，王毅與布林肯沒有會面的計劃，但王毅會在會議期間與拉夫羅夫舉行雙邊會談，因此美中2國的官員在會議過程中並無交集，反之王毅在走進會場時，親暱地拍了拍已就坐的拉夫羅夫，隨後2人揮手致意，明顯可見在一個月內就會面了3次的2人，關係十分密切。