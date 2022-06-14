重案回顧／教唆小王殺夫！惡妻靈堂飲酒作樂　公婆怒斥「潘金蓮再世」

▲黃郁玲為奪取保險金及透天厝，不惜痛下殺手弒親夫。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者周依儒／綜合報導

2011年宜蘭發生一起教唆殺夫案，30歲的早餐店老闆娘黃郁玲為了奪取公公贈與的透天厝及千萬保險金，竟在七夕情人節當天教唆19歲的情夫謀殺親夫李建穎！犯案後，竟還在亡夫的靈堂內與多名男子飲酒作樂，冷血態度令人髮指。宜蘭刑大偵三隊隊長林振榮於Podcast節目《我在案發現場》還原事發經過，黃郁玲最終遭高院判處無期徒刑。

2011年8月6日晚間9點多，警方接獲一起報案電話指出，附近早餐店（一樓為早餐店，樓上為黃郁玲、李建穎住處）內有命案發生，警方到場時僅看到現場凌亂、有打鬥痕跡，其中廁所內有擺著一張普通紅色塑膠椅，當時這張椅子正好就蓋在死者李建穎的臉部上方。僅管因早餐店人來人往，並沒有發現太多可用跡證，但種種怪異跡象讓警方直覺是他殺。李建穎送醫前已無生命跡象，驗屍結果顯示有明顯外傷，其中前頸部上半喉結上有寬約5到6公分的壓痕、舌根肌肉明顯出血，且舌骨左半骨折，法醫研判李建穎身體有多處毆打傷，因頸部受勒造成窒息，導致呼吸性休克死亡，死亡方式為「他殺」。

黃郁玲表示，當晚她一直待在3樓的臥房內，直到10點多「乾哥哥」阿章帶著她兒子去遊樂場玩完回家時，聽到兒子叫她，她才出房門走到樓下，走到樓下後發現1樓有打鬥痕跡，阿章也叫黃郁玲先回3樓房間待著，他逐樓檢查異狀，最後才在1樓廁所內發現李建穎，並打電話報案，期間黃郁玲自己還因為太害怕，所以回到3樓，直到救護車抵達後，都沒有再下樓過。

▲黃郁玲的乾弟弟兼情夫黃乃文。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方調查後發現，李建穎平日生活單純，但親友、周遭鄰居都知道，他妻子黃郁玲開的早餐店並不好吃，但裡面總有許多年輕男客人，李妻還因此認了一位19歲的現役軍人黃乃文（以下簡稱阿文）當乾弟弟，甚至阿文還以沒地方住、幫忙早餐店為藉口，光明正大的搬進黃郁玲家4樓。夫妻倆曾多次因阿文吵架，甚至李建穎還發現妻子身上有購買驗孕棒的發票，但兩人已半年未發生性行為，最後則由李建穎父母親出面，要求阿文搬離黃郁玲家中。

警方隨即找到阿文，阿文表示他當天剛好休假，所以和好友潘家榮（以下簡稱阿榮）一起喝酒，並不在早餐店內，而警方聯繫阿榮後，阿榮同樣也說當天是和阿文喝酒。但警方以原住民攻勢，派出與阿榮同族的警方偵訊，並以自首減刑責為誘，阿榮才供稱，因為死者罵他與阿文都是「番仔」，所以阿文找他一起去給死者一點教訓，事成後會分他80萬元。

阿榮說，當晚他們到了早餐店後線門沒鎖就直接進去，剛好李建穎在廚房內準備早餐店的紅茶，阿文立即上前問「為何說我們是番仔？」後，就一路從廚房打出來，之後阿文就以左手勒住李建穎脖子，並把李建穎壓在地上，鎖喉導致李建穎窒息死亡；但他突然看到死者吐血，被嚇到後就立即阻止阿文說「會死人」，才剛講完就看到黃郁玲、阿章、黃郁玲兒子三人回家，於是立即躲起來，趁三人上樓後才離開。

▲黃郁玲供稱，是李建穎多次對她家暴，才要求阿文幫忙除掉他。（圖／記者陳豐德翻攝）



當事人說詞完全不同，起初阿文並不認罪，直到警方告訴他，「你可能不只是小三，還是小四，為此幫人家殺夫，你值得嗎？」阿文這才供出，兩人長期有不正當關係，黃郁玲常說想和丈夫離婚，又說自己被丈夫毆打，從2月起就多次說要讓李建穎「消失不見」。若李建穎死後，黃郁玲便可拿到當時市值1000多萬的透天厝及上千萬元的保險，因此黃郁玲就叫阿文找一個信得過的人當殺手，事成會給80萬，三人經過1年多討論後遲遲未下手，直到7月時黃郁玲以「李建穎說原住民都是番仔」激怒阿文，8月6日當天上午兩人發生性關係後，又再次催問何時下手？阿文才說當天準備下手，黃郁玲甚至還拜託「不要讓她看到殺害過程」。

▲黃郁玲在案發後態度冷血，讓檢警十分傻眼。（圖／記者陳豐德翻攝）



嫌犯計畫命案已久，雙方來往訊息早已被刪除，因此除了嫌犯供詞外，沒有任何事證可證明黃郁玲教唆殺人，警方只好請李建穎父母再隱忍，先和媳婦假裝沒事和平相處，期間黃郁玲不僅像完全沒事發生，遺體相驗時在一旁抽菸，甚至每晚還和一群朋友男男女女，在亡夫靈堂前面飲酒作樂，讓檢警看了超傻眼。隨後警方終於傳訊黃郁玲，詢問事發當天在哪？但黃郁玲一下說在遊樂場找兒子，一下又說自己在家，過沒幾天死者父親聽到黃郁玲似乎託人買車票要逃走，警方這才緊急對她發出拘票，最後黃郁玲測謊未過，收押禁見。

最後，宜蘭地檢署認為黃郁玲犯案後推卸責任、狡辯、毫無悔意，依殺人罪起訴並求處無期徒刑；法院審理時原先想判處死刑，最終考量到黃郁玲與死者育有一子，且開庭期間心繫兒子，因此一審、二審皆依教唆殺人罪判處無期徒刑。痛失兒子的公公痛斥她如此惡毒，應該判處死刑，更形容黃郁玲根本就是現代版蕩婦潘金蓮。

而阿文因職業軍人身分也是無期徒刑，幫兇的阿文則因自首判12年有期徒刑。黃郁玲出庭聽到判決結果後還在法庭外哭喊自己沒有殺人、沒有教唆，為何要被判處無期徒刑？不過最高院最後駁回上訴，全案確定。

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