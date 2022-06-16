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台南菜刀殺夫案　南檢殺人罪聲押王女

▲台南市大同路一段發生殺夫命案，王姓女子無法忍受長期被陳姓丈夫家暴，涉嫌先用熱水潑睡夢中的丈夫臉部，再持菜刀刺殺丈夫不治。（圖／民眾提供）

▲台南市大同路一段發生殺夫命案，王姓女子無法忍受長期被陳姓丈夫家暴，涉嫌先用熱水潑睡夢中的丈夫臉部，再持菜刀刺殺丈夫不治。（圖／民眾提供）

記者林悅／台南報導

台南市大同路一段16日清晨發生殺夫命案，32歲王姓女子無法忍受長期被39歲陳姓丈夫家暴，在家內涉嫌先用熱潑在睡夢中的丈夫臉部，再持菜刀刺殺丈夫右胸傷重不治，台南地檢署檢察官晚上訊問後，認被告王女涉犯殺人重罪有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

據警方調查，32歲王姓女子與39歲陳男子為夫妻關係，王女涉嫌因長期遭到家暴，在忍無可忍狀況下，於16日清晨5時40分許，在台南市大同路一段住處房內，利用丈夫還在睡夢中，先用準備好的熱水潑灑躺在床上的陳男，而後用菜刀刺向陳男右胸，經民眾報案後，陳男由119救護車送至成大醫院急救，送醫途中陳男就OＨＣＡ，經成大醫院急救團隊全力搶救仍宣告傷重不治死亡，王女留於現場當場被市警一分局馳抵員警逮捕，王女坦承涉案。

檢察官於16日下午4時30分許進行相驗，初步發現死者臉部及左側身體部位有燙傷痕跡，右胸有傷口，確切死因尚待解剖鑑定。被告王女經檢察官訊問後，於深夜10時左右，以被告王女涉犯殺人重罪，有逃亡之虞，向台南地院聲請羈押。

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