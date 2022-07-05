人妻下毒殺夫瞞親友3年　她下葬當天警在「水泥桶中找到斷頭」

▲警方懷疑女子就是殺死丈夫凶手。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

塞爾維亞38歲女子斯托揚諾維奇(Biljana Stojanovic)下毒殺害40歲丈夫伊凡(Ivan Stojanovic)，對外卻宣稱對方在國外工作，成功隱瞞惡行長達3年，直到近來她突然在家中輕生，警方進行調查才意外發現丈夫的頭顱被封屍在水泥桶中。

當地媒體Blic報導，育有3名孩子的斯托揚諾維奇，上月26日被人發現陳屍在自家穀倉中，警方認為她很有可能就是殺死丈夫伊凡的凶手，對方自2019年從俄羅斯回國後，便一直沒有出境紀錄，然而當親友們詢問下落時，她則是謊稱對方仍在俄羅斯工作。

鄰居表示，過去這3年來，斯托揚諾維奇對外表現沒有任何異常，有次喪禮大家詢問伊凡為何沒來時，她回答對方還在俄羅斯，大家也就沒有多想，另外她也常以新冠肺炎疫情為由推託聚會，而當孩子們詢問父親狀況時，她除了會假裝自己與伊凡通訊的模樣，甚至假扮對方寫信給孩子。

斯托揚諾維奇死後舉行喪禮時，警方意外在地下室隱藏空間中發現伊凡遺體，讓伊凡的爸媽十分驚訝，沒想到竟然被媳婦瞞了這麼多年，氣憤表示，「昨天我才去參加她的喪禮，為她哀悼，沒想到我的兒子竟然已經死了」。目前警方已帶回2男進行調查，其中1男是斯托揚諾維奇的秘密情人，另外1人則是伊凡同事，尚無法確認2人是否與命案有關。

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