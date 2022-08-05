共軍飛彈穿台　為何不用愛國者攔截？專家曝3圖解答：浪費稅金

記者朱祖儀／綜合報導

中國4日開始在台灣周邊海域進行軍演，日本防衛省公布共軍飛彈軌跡，指出有4枚飛彈飛越台灣上空，消息曝光後，不少民眾好奇為何不直接將飛彈擊落。對此，粉專「王立第二戰研所」貼出3張圖，指出其實發射愛國者飛彈攔截並不划算，更以「動物園員工穿恐龍裝對猴子比耶」比喻此次中國軍演。

「昨天真是軍事評論家最黑暗的一日！」王立第二戰研所在臉書表示，原以為中共軍演會上演「哥吉拉大戰金剛」的情節，沒想到最後卻變成「動物園員工穿恐龍裝對猴子比耶」。他也說雖然現在軍演尚未結束，但如果沒打算升高局勢，應該就這樣了。

▲解放軍導彈首次穿越台灣上空。（圖／翻攝央視）

王立第二戰研所也做了3張圖解釋，表示彈道飛彈飛行狀況通常會進入太空，一般認為太空邊界在100km高，飛越台灣上空，依目前國際默契領空不會延伸到太空，「不然中國衛星天天飛越，豈不是日日侵犯我國主權」。加上台灣擁有的愛國者3也不是用在中段太空攔截，就有可打衛星的標準3型飛彈，因此「確定攻擊我國，才有必要攔截」。

王立第二戰研所也提到，一枚愛國者飛彈要價5千萬，中國這次發射的東風系列，便宜款造價不到2千萬台幣，「有攔截是拿高價打低價、浪費稅金，沒攔截則是買武器、不用浪費稅金」。另外，每次有飛彈發射，也都會提供觀測者數據，「發射越多大家知道越多，有免費的敵國數據蒐集機會，要在心裡默念謝謝」。