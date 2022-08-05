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共軍4飛彈穿台！蔡依橙曝背後目的：台灣人將更厭惡中國

記者朱祖儀／綜合報導

中國昨（4）日在台灣周邊6處海域進行操演，日本防衛省公布中國飛彈軌跡，推測有4枚飛彈飛越台灣上空。對此，醫師作家蔡依橙發表自己看法，表示台灣人被這4枚飛彈刺激之後，將會更厭惡中國，也指出中共發射飛彈背後的真實目的。

日本防衛省記錄中國在4日發射的9枚彈道飛彈，指出有4枚飛過台灣本島上空，也公布飛彈軌跡圖。對此，國防部指出，彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害，也說國軍運用監偵系統，可精準掌握中共發射的東風系列飛彈彈道，並預測其落點為東部海域，對本島地面不構成危害，乃據以完成戰備應處，符合接戰規則，因此未發放防空警報。

對此，蔡依橙在臉書表示，4枚飛彈通過台北上空，國防部已確認這些資訊都在掌握之中，「所以，實際上影響不大，但非常討人厭」。他也指出，這應該是習近平想要在黨內達成的目的，操作一次比過去台海危機更激進的動作，以鎮住黨內說自己懦弱的人，「這也可以解釋，為什麼噴完就下課了，因為如果真的繼續打，打到日本、美國介入就很麻煩」。

蔡依橙也說明那4枚飛彈造成的影響，可能永久改變台灣人對中國的想法，「畢竟，沒有人喜歡頭上有敵方導彈飛過去」。他也舉例說，美國先前就是因為俄羅斯的史普尼克衛星飛越上空，全國國民被刺激後展開太空競賽，並在20年內登上月球，「今天之後的台灣人，望著天空就想著那裡曾經飛過4顆導彈，這樣的厭惡感，會刺激台灣人更為厭惡中國，加速台灣的國家認同凝聚」。

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