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疑釀火燒山！東引「夜間火砲射擊」最新畫面曝　子彈交織綿密火網

記者林名揚、莊智勝／連江報導

中國大陸不滿美國眾議院議長裴洛西訪台，實施圍台實彈軍演，引起國際撻伐。2022馬祖東引軍事越野障礙賽不受共軍軍演影響仍如常舉行，5日夜間火砲射擊率先登場，迅雷子彈在黑夜中化作萬點火光，交織成綿密火網震撼場景；未料在火砲射擊過後，流彈卻疑似落在山坡引發大火，所幸火勢及時控制，未釀成人員傷亡。

▲▼2022馬祖東引軍事越野障礙賽，夜間火砲射擊率先登場，迅雷子彈在黑夜中化作萬點火光。（圖／記者林名揚翻攝）

▲2022馬祖東引軍事越野障礙賽，夜間火砲射擊率先登場。（圖／記者林名揚翻攝）

為強化全民國防意識，陸軍東引地區指揮部結合軍事越野障礙賽實施夜間火砲射擊操演，防空機砲、50機槍及105榴砲等各式武器同時瞄準南澳海空域開火射擊，瞬間火光四射，極具感官的震撼衝擊。數百名跑者、遊客齊聚中柱橋、忠誠門一帶濱海路段觀看這場實彈射擊，讓遠來的選手與遊客真實瞭解外島國軍防衛作戰強大戰力外，並能近距離體驗砲火隆隆的特殊氛圍。

未料，國軍實施夜間火砲射擊後，短短5分鐘西引島山坡也發生大火，火警肇因疑似是軍方流彈或照明彈所引起；警消獲報後立即前往現場灌救，國軍也派遣兵力協助，並於晚間9時50分撲滅火勢。這起山坡火警是否與軍方有關，目前還有待進一步調查。

陸軍東引地區指揮部昨第一時間回應，本次「忠義操演」實彈射擊於晚間7時40分結束，7時45分西引地區山坡地發現火勢，單位即通報東引消防分隊處理，並派遣兵力協助，火勢於9時50分撲滅，後續將全力配合消防單位釐清肇因。

▼在國軍火砲射擊後不久，西引山坡隨即傳出火光 。（圖／攝影中心）

▲▼東引操演釀成火燒山事故 。（圖／攝影中心）

▲▼東引操演釀成火燒山事故 。（圖／攝影中心）

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