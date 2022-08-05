日本大叔狂寄航空信求台南月老　貼心「中文翻譯」就怕看不懂

▲日本50歲大叔田中先生平均每兩週寄一封航空急信給台南祀典武廟的月老求良緣，還貼心附上中文翻譯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者蔡怡萍／綜合報導

位於台南的祀典武廟是拜月老求姻緣必訪的廟宇，而昨天是七夕，一早就湧入許多參拜月老爺爺的信眾，特別的是月老供桌上出現一封寫著日文、註記「加急件」的信，廟方表示，這封信是一名50歲日籍男子田中從日本寄來的，並且很貼心的附上「中文翻譯」，好讓月老看得清楚。

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說到拜月老，很多人都會想到靈驗的台南祀典武廟，而這次紅到海外！日本一名50歲大叔田中先生，平均每兩週寄一封航空急件給台南祀典武廟的月老求良緣，廟方表示，除了將內容稟告給月老之外，還會將信件擺放在供桌上3天，讓月老有空的時候再仔細看看。最後也會把信件收好，並回信給給這名大叔，告知他信件內容已經稟告給月老，請他放心。

臉書粉專《台南式》的小編也將這可愛的故事記錄下來，50歲的田中先生相當虔誠，今年開始每2週就會寄航空「加急件」給月老，田中先生還很用心，他所寄的信件不僅每一封內容都不同，而且還會附上月老的照片、金箔、紅線等小物，為的就是誠摯的祈求自己能與喜歡的女子結婚。

此外，田中先生除了用日文寫下名字、生日、地址外，還貼心附上中文翻譯，就怕月老看不懂日文，這種熱情急切的程度，也讓小編打趣道「月老：到底是在追我還是追喜歡的人？」