中國3架無人機繞行台灣東部！　日防衛省公佈飛行路徑圖

▲日本防衛省公布3架中國無人機飛行路徑。（圖／統合幕僚監部）

記者羅翊宬／綜合報導

自從美國聯邦眾議院議長裴洛西離開台灣後，中國人民解放軍從昨（4）日起便在台灣周邊海域進行大規模實彈射擊演習，不僅引發各國矚目，專屬經濟海域（EEZ）被劃入演習範圍的日本更是密切關注。日本防衛省公佈的資料顯示，中國3架無人機曾在台灣東部海域飛行。

根據日媒《共同社》，日本防衛省統合幕僚監部今（5）日凌晨發佈消息，指出3架中國無人機從4日上午至當日晚間在台灣東側海域飛行，範圍包括東海與太平洋，其中包括1架偵查型無人機BZK-005、1架偵查攻擊型無人機TB-001，另1架為型號未知的無人飛行器。

▼偵查型無人機BZK-005。（圖／統合幕僚監部）

▲偵查攻擊型無人機TB-001。（圖／統合幕僚監部）



BZK-005從日本沖繩、宮古島水域穿越至台灣東南方海域的軍演水域後原路折返；TB-001同樣穿越沖繩與宮古島間水域，飛抵台灣東部海域軍演後返航；另1架未知的無人飛行器則在前述2架無人機出發地點徘徊飛行。

報導指出，日本政府已經透過外交途徑向北京當局「表示關注」，航空自衛隊戰機緊急升空應對，無人機並未侵犯日本領空。

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