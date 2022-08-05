　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市首推桌遊式災害兵棋推演　提升韌性社區自主防救災能力

▲台南市政府推動第2期韌性社區建置之人員教育訓練，首推桌遊式災害兵棋推演，藉由自製之桌遊教具，將社區災害潛勢環境踏勘、弱勢族群、建物資訊等圖資呈現於放大版圖面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府推動第2期韌性社區建置之人員教育訓練，首推桌遊式災害兵棋推演，藉由自製之桌遊教具，將社區災害潛勢環境踏勘、弱勢族群、建物資訊等圖資呈現於放大版圖面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府推動第2期韌性社區建置之人員教育訓練，首推桌遊式災害兵棋推演，藉由自製之桌遊教具，將社區災害潛勢環境踏勘、弱勢族群、建物資訊等圖資呈現於放大版圖面，由社區指揮官以排兵部陣之桌遊型式，建立等一系列完整時序之兵棋推演。▲台南市政府推動第2期韌性社區建置之人員教育訓練，首推桌遊式災害兵棋推演，藉由自製之桌遊教具，將社區災害潛勢環境踏勘、弱勢族群、建物資訊等圖資呈現於放大版圖面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說，台南市政府長期與成大防災中心合作推動防救災深耕工作，對社區自主防救災推動、不遺餘力。市推動韌性社區-新營區中營里、柳營區果毅里、歸仁區七甲里及麻豆晉江里等4里能透過韌性社區五大面向(建立夥伴與合作關係、評估社區潛在的災害風險、擬定因應策略、延續推動工作、強化應變與復原重建能力)之教育訓練課程循序漸進培訓社區成員具備防救災知能，強化社區面臨災害時之「韌性」進而正確應災、治災，大幅減低災害衝擊、加速家園復原重建能力。此次首推桌遊式災害兵棋推演，結合消防局、區公所、成大防災中心的災害來臨想定，來教育韌性社區成員，在面對災害初期，外援救災資源未達時，如何因應災害來的衝擊，讓災害損害降至最低，有效提升韌性社區自主防救災能力，這是我們市府團體、協力團隊共同努力方向。

▲台南市政府推動第2期韌性社區建置之人員教育訓練，首推桌遊式災害兵棋推演，藉由自製之桌遊教具，將社區災害潛勢環境踏勘、弱勢族群、建物資訊等圖資呈現於放大版圖面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯指出，韌性社區教育訓練是消防局在推動台南市政府深耕計畫的重點工作之一；萬丈高樓平地起，唯有基礎教育訓練打得扎實穩固，才能建造出強韌、有實力的社區團隊，面對災害發生時才能臨危不亂，讓社區居民在面對各種天然災害時能具有「韌性能力」妥善應變，自助防救災，以提升全民防災意識，做好全面防災準備，保障自身生命財產安全。有感於韌性社區民眾多數未受過專業訓練，對於所轄成員之編組調派只憑口述過於抽象化，難以具體掌握人員分配及災況意向，所以發想出以桌遊教具進行兵棋推演之方式，引導民眾於放大版社區圖面上運用教具動手實作，進行人員派遣以及災況位置視覺化之遊戲方式進行兵棋推演，透過淺顯易懂、寓教於樂的教育訓練方式，讓民眾對於災害現場人員任務分工具象化，有效提升社區成員參與感。

▲台南市政府推動第2期韌性社區建置之人員教育訓練，首推桌遊式災害兵棋推演，藉由自製之桌遊教具，將社區災害潛勢環境踏勘、弱勢族群、建物資訊等圖資呈現於放大版圖面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府消防局並邀請當地消防分隊主管共同參與社區之教育訓練，讓韌性社區與轄區消防分隊的橫向聯繫有更積極的接觸，對於日後在災時的運作與溝通打下更好、更深厚的基礎，讓社區居民在面對各種天然災害時能具有「韌性能力」妥善應變，自助防救災，以提升全民防災意識，做好全面防災準備，保障自身生命財產安全。

►不用再吸氣縮小腹！男士塑身衣激殺688元超好穿

ET快訊
快訊／美出動7軍機飛台海！　6架加油機支援
共軍4飛彈穿台！「美中日台反應」一次看
和碩副董與裴洛西午宴「大陸廠遭停工」？　公司緊急回應
快訊／外交部網站遭攻擊！　每分鐘1億7千萬多次
共軍飛彈穿台　為何不用愛國者攔截？專家曝3圖解答
LIVE／平潭居民狂洩軍演畫面官方下令封口　美曝雷根號最新動
快訊／國防部：共軍圍台軍演今再跨越海峽中線！　空軍廣播警告
屏東小琉球被劃「軍演區」世界成名　漁民憂：怎麼生活
快訊／日外相「東協會議」發言途中　中俄外長當眾離席！
獨／陸軍演告知「禁洩漏國安機密」簡訊曝光！　台商收到了
田馥甄12年前歌曲「隔一片海互不打擾」　陸平台下架：直接封殺
快訊／國1五楊高架火燒車！　燒到剩骨架

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

議員提案修房屋稅影響4666戶　基市府：涉及加稅且恐不符程序

台南暑假活動接連不斷　 交通局加強交通監控與疏導

台南市首推桌遊式災害兵棋推演　提升韌性社區自主防救災能力

見習居家醫療遇病患急送醫　醫護實習生親歷偏鄉醫療困境

溪頭米堤飯店總經理李麗裕辭世　家屬舉辦追思音樂會傳揚公益精神

一半台灣人怕國安危機　台中警局長議會答「現在就是自求多福」

高雄環保局官網遭駭「掛滿五星旗」！網頁緊急下架　環保局回應了

台南新市區農會　攜手華山七夕助愛老寶貝

雲嘉南分署勞動力發展學院　獲全球人力資源發展獎

救災灌輸水源不中斷　南消強化水源供需訓練

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

比特犬索爾愛擠床討抱　逃安樂死「行為更小心」

百萬網紅「烹食大白鯊」GG了！　2社群帳號遭封…恐判10年以上

許藍方嗆酸民超順「練習2年了」　ㄎㄧㄤ叫派翠克「Eric」...氣炸！

議員提案修房屋稅影響4666戶　基市府：涉及加稅且恐不符程序

台南暑假活動接連不斷　 交通局加強交通監控與疏導

台南市首推桌遊式災害兵棋推演　提升韌性社區自主防救災能力

見習居家醫療遇病患急送醫　醫護實習生親歷偏鄉醫療困境

溪頭米堤飯店總經理李麗裕辭世　家屬舉辦追思音樂會傳揚公益精神

一半台灣人怕國安危機　台中警局長議會答「現在就是自求多福」

高雄環保局官網遭駭「掛滿五星旗」！網頁緊急下架　環保局回應了

台南新市區農會　攜手華山七夕助愛老寶貝

雲嘉南分署勞動力發展學院　獲全球人力資源發展獎

救災灌輸水源不中斷　南消強化水源供需訓練

苗栗英才夜市驚現第三隻手　他趁攤商忙架傘偷錢盒畫面曝

中國鎖台軍演Day2！美派7軍機強化台海行動　6架加油機支援

海灌6瓶啤酒騎車上路撞死人「酒測值破表」　史瓦帝尼男大生判5年

桃園男大生盜室友帳號考試　害他期末只拿8分氣炸！無聊下場曝

雙「英」聯手！英業達、英特爾宣布合作　全方位佈局5G、資料中心

從松山到英熊全披綠色戰袍　呂蔡瑜倫期待對決學長胡瓏貿

視訊美眾議員　柯建銘曝會議內容：武器採購、FTA入列

1枚導彈「讓日本警報大響」！他笑：台灣人不吃這套　反串文被讚爆

議員提案修房屋稅影響4666戶　基市府：涉及加稅且恐不符程序

山地偏鄉「1醫師顧1508人」　衛福部喊話5G挺進加速遠距醫療

地方熱門新聞

高雄環保局官網遭駭　掛滿五星旗

台灣人怕國安危機　警局長：自求多福

入主信義區！史上最大社宅招租

台南新市區農會七夕助愛老寶貝

雲嘉南分署勞動力發展學院

快訊／解放軍戰機起飛！台南機場多架戰機升空　當地人聽巨響嚇傻

南消強化水源供需訓練

台東46人甩肉500公斤　醫：關鍵在飲食

即／桃園凌晨1點天空傳巨響！居民驚醒

歡迎裴洛西抵台！雲林小籠包攤商買一送一贈出200份

USMG車牌出沒　視同無牌可罰萬元

大陸暫停進口農產品　雲林縣公佈受影響廠商45家

溪頭米堤飯店總經理李麗裕家屬舉辦追思音樂會

台南市首推桌遊式災害兵棋推演

更多熱門

相關新聞

嗆「要放火」沒人理　洗腎男命喪火場

嗆「要放火」沒人理　洗腎男命喪火場

台南新化區今（5）日凌晨12時49分一間鐵皮屋傳出火警，附近鄰居見狀緊急逃生報案，警消到場後於1時36分將火勢控制並撲滅，疑為縱火犯的61歲謝姓男子被救出，緊急送醫仍宣告不治。據悉，附近鄰居在事發前就看到謝男持刀在門口稱要放火，但大家都不以為意，沒想到卻真的發生火警，不過詳細原因還有待警方調查釐清。

台南月老紅到海外！

台南月老紅到海外！

台南新市區農會七夕助愛老寶貝

台南新市區農會七夕助愛老寶貝

台南勞工局致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

台南勞工局致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

台南庇護禮盒Yahoo商城上架超好康

台南庇護禮盒Yahoo商城上架超好康

關鍵字：

台南桌遊災害兵棋推演

讀者迴響

熱門新聞

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

中共宣布逼退美國航母「雷根號」！解放軍少將：在台灣以東設置靶場

共軍4飛彈首穿台灣　國防部3點回應

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

即／裴洛西：目標不是改變地區或台灣現狀

警政系統「全台癱瘓」勤務停擺！基層警崩潰：救我

陸平台下架田馥甄歌曲：直接封殺

即／台南20噸吊車翻覆　駕駛慘遭重壓無生命跡象

親戚堅持租房　10年後反悔了！竟提超扯要求

曹興誠怒轟軍演！捐1億美元助國防　嗆「以為台灣人都貪財怕死」

2寶媽塞奶「請尪幫忙吸」　急診醫掀衣一看不忍

更多

最夯影音

更多
粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上
劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面