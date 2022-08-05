台南市首推桌遊式災害兵棋推演　提升韌性社區自主防救災能力

▲台南市政府推動第2期韌性社區建置之人員教育訓練，首推桌遊式災害兵棋推演，藉由自製之桌遊教具，將社區災害潛勢環境踏勘、弱勢族群、建物資訊等圖資呈現於放大版圖面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府推動第2期韌性社區建置之人員教育訓練，首推桌遊式災害兵棋推演，藉由自製之桌遊教具，將社區災害潛勢環境踏勘、弱勢族群、建物資訊等圖資呈現於放大版圖面，由社區指揮官以排兵部陣之桌遊型式，建立等一系列完整時序之兵棋推演。

黃偉哲市長說，台南市政府長期與成大防災中心合作推動防救災深耕工作，對社區自主防救災推動、不遺餘力。市推動韌性社區-新營區中營里、柳營區果毅里、歸仁區七甲里及麻豆晉江里等4里能透過韌性社區五大面向(建立夥伴與合作關係、評估社區潛在的災害風險、擬定因應策略、延續推動工作、強化應變與復原重建能力)之教育訓練課程循序漸進培訓社區成員具備防救災知能，強化社區面臨災害時之「韌性」進而正確應災、治災，大幅減低災害衝擊、加速家園復原重建能力。此次首推桌遊式災害兵棋推演，結合消防局、區公所、成大防災中心的災害來臨想定，來教育韌性社區成員，在面對災害初期，外援救災資源未達時，如何因應災害來的衝擊，讓災害損害降至最低，有效提升韌性社區自主防救災能力，這是我們市府團體、協力團隊共同努力方向。

消防局局長李明峯指出，韌性社區教育訓練是消防局在推動台南市政府深耕計畫的重點工作之一；萬丈高樓平地起，唯有基礎教育訓練打得扎實穩固，才能建造出強韌、有實力的社區團隊，面對災害發生時才能臨危不亂，讓社區居民在面對各種天然災害時能具有「韌性能力」妥善應變，自助防救災，以提升全民防災意識，做好全面防災準備，保障自身生命財產安全。有感於韌性社區民眾多數未受過專業訓練，對於所轄成員之編組調派只憑口述過於抽象化，難以具體掌握人員分配及災況意向，所以發想出以桌遊教具進行兵棋推演之方式，引導民眾於放大版社區圖面上運用教具動手實作，進行人員派遣以及災況位置視覺化之遊戲方式進行兵棋推演，透過淺顯易懂、寓教於樂的教育訓練方式，讓民眾對於災害現場人員任務分工具象化，有效提升社區成員參與感。

市府消防局並邀請當地消防分隊主管共同參與社區之教育訓練，讓韌性社區與轄區消防分隊的橫向聯繫有更積極的接觸，對於日後在災時的運作與溝通打下更好、更深厚的基礎，讓社區居民在面對各種天然災害時能具有「韌性能力」妥善應變，自助防救災，以提升全民防災意識，做好全面防災準備，保障自身生命財產安全。