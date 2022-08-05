日本東京舉辦亞洲皮膚科醫學會　請王正坤醫師演講預防肉毒桿菌素副作用

▲第12屆亞洲皮膚科醫學會於日本東京舉行，主辦方邀請台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師，以英文演講如何預防肉毒桿菌素的醫美副作用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第12屆亞洲皮膚科醫學會於日本東京舉行，邀請亞洲各國醫師參與盛會，主辦方邀請台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師，5日以英文演講如何預防肉毒桿菌素的醫美副作用，如何預防眉型改變與眼皮下垂，指導醫師如何安全注射肉毒桿菌毒素，如何維護醫療品質，讓台灣醫美在國際舞台發光發熱。

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因為疫情關係，本次會議採用實體現場會議與虛擬網路視訊會議，混合兩種模式同時舉行。王正坤醫師本身是皮膚科專科醫師與企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團總裁，在成功大學醫學系授課美容醫學，擁有豐富醫學經驗，長期以預防醫學美容副作用為主軸，舉辦各種醫學教學活動。注射肉毒桿菌素是目前相當普遍的醫美治療，目的是在減少臉部皺紋。但是注射錯誤位置，常常導致臉部眉型改變，眉毛外側會翹起來或眉毛下垂，甚至導致眼皮下垂，眼睛睜不開等副作用，因此正確辨識肌肉解剖位置與作用機轉成為重要課題。

王正坤醫師表示，肉毒桿菌素的作用原理，就是要讓肌肉無力，讓肌肉不會收縮，就不會產生動態皺紋。如果發生眉毛下垂的副作用，常常是因為注射位置太接近眉毛，導致額肌無力，無法抬起眉毛。如果發生眼皮下垂的副作用，常常是因為肉毒素藥水滲透到提上眼瞼肌，造成肌肉無力，眼瞼無法抬起來。如果發生眉毛外側翹起來的副作用，是因為只把肉毒桿菌素注射在額頭中間，而沒有注射額頭兩側的額肌，造成只有麻痺額頭中間的額肌，沒有麻痺額頭兩側的額肌，額頭兩側額肌就會產生強力收縮，把兩側眉尾拉高，造成翹眉或公雞眉。

預防這些副作用的方法就是，額頭注射位置要均勻分布，要注射在眼眶骨的上方2公分以上。注射魚尾紋時，要注射在眼眶骨外側。注射眉心時，不可以把針刺穿眼眶隔，以免藥水進入眼眶，導致斜視，複視。

本次日本舉辦亞洲皮膚科醫學會，邀請台灣專家王正坤醫師跟世界各國醫師分享預防副作用的注射方法，讓各國醫師見證台灣醫術，台灣的醫學進步，相當重視醫療品質，避免副作用，充分保障病人安全。