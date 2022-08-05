飛彈首次穿台「警報超安靜」　網怒提1事：日本有，台灣卻沒有？

記者周亭瑋／綜合報導

中共解放軍4日對台進行大規模軍演，被證實有4枚飛彈穿越台灣上空，然而警報卻遲遲未響，儘管國防部解釋並無危險，但許多國人仍不買單，還有網友以日本為例，表示當初北韓導彈經過北海道上空，「日本有發警報，為何台灣沒有？」

▲中共解放軍。（圖／路透社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

從昨日到今早，對於警報未響一事，掀起不小的輿論聲浪，就有網友在PTT提到，「同樣是彈道飛彈試射經過他國上空的事件，早在幾年前日本北海道就發生過了。以南韓事後的情資，經過北海道上空時是500多公里，雖然早就超過領空界線卡門線，日本仍有即時發送防空警報，當地民眾也有做好避難準備。」

反觀這次台灣遇上類似的事件，卻沒有發送防空警報，他不禁質疑，「雖然國防部提及飛彈有經過台灣，代表著國防部還是稍微有在做事，不過政府的反應總是慢半拍；除此以外，以民間反應來說，普遍都只是吃瓜看戲的心態，絲毫沒有危機意識，最後還要靠日本的消息才突然醒過來。」

▲日本J-ALERT發布北韓飛彈通過警報。（圖／視覺中國CFP ）

最後，網友更感慨，「這讓人想起上個月才做過的萬安演習，到底是真的在做防災演練，還是只是演演戲而已？」

話題引爆熱論，鄉民們紛紛回應，「沒有想到國防部這麼廢物，連警報都不發」、「以後也不用萬安演習了，浪費錢又擾民」、「沒辦法，就有人裝盲，把這嚴重性看很低」、「從來都是演戲，鬼島不是說叫假的」、「平常演習個屁，真有飛彈連警報都沒響」、「日本人命比較寶貴，所以發警報嗎」、「發現只有台北認真在演習」。

拉回2017年8月29日，北韓清晨5時57分（台灣時間4時57分），從平壤市順安一帶朝向東部海域，發射一枚型號不明的彈道導彈，該導彈穿越北海道上空，最終落在北太平洋海域。

當天，日本響起了「全國瞬時警報系統」(J-ALERT)，其內容為「飛彈發射，飛彈發射。北韓往日本東北地方發射飛彈，請到堅固的建築物或地下室進行避難。」

▲東京街頭民眾關心北韓發射導彈的新聞。（圖／達志影像／美聯社）

對此，日本內閣官房長官菅義偉向北韓表達抗議，強調「對於我國的安全保障，構成前所未有的嚴重且重大威脅。」而當時的首相安倍晉三則說，會採取一切措施保護日本國民安全，事後也和川普通電話，商討對策。

快速結帳超方便！熱銷夯品也有優惠

►熱銷NO.1！曾國城代言「一家人益生菌S」 6種人超需要

►夯爆款「石墨烯涼被」買1送1！控溫、抗菌還可水洗

►超絕殺！日本味王專利「磷脂葉黃素」 再送維生素D陽光錠

開箱雲好康優惠！！內有折扣碼

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃 再送晶華牛肉麵

►1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡 4種人超適合

►烏魚黃金絲醬「吃得到烏魚子」 拌飯拌麵超涮嘴！整組限時殺對折