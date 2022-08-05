共軍4飛彈穿台！「美中日台反應」一次看　東風型號曝光

▲東風飛彈飛越台灣陸域上空一圖看。（圖／記者林軒羽製）

記者曾筠淇／綜合報導

中共解放軍4日軍演，共計發射11枚「東風系列」彈道飛彈，範圍涵蓋台灣北、南、東部外海。日本防衛省昨晚公布飛彈航跡，有4枚飛彈經過台灣上空，這也是首度有中共彈道飛彈飛越台灣陸域上空。《ETtoday新聞雲》整理出各方說法，讓讀者一次了解。

▲各界反應一圖看。（圖／記者林軒羽製）

日本防衛大臣岸信夫

根據《日本放送協會》（NHK），日本防衛省表示，中國4日下午3時至4時發射的導彈中，有5枚落在沖繩縣波照間島西南的日本專屬經濟區（EEZ），另外1枚落在日本專屬經濟區外，位於沖繩縣與那國島西北偏北的中國訓練區。防衛省也表示，5枚飛彈中，有4枚經過台灣本島上空。

對此，日本防衛大臣岸信夫表示，中國的行動已涉及安全和國家安全的嚴重問題，予以強烈譴責，並透過外交渠道提出抗議。

防衛省新聞標註中國發射9枚導彈的時間及位置：

① 14時56分左右，從福建沿海起飛，飛行約350公里。

② 14時56分左右，從中國內陸發射，飛行約700公里。

③ 15時14分左右，導彈從中國內陸發射，飛行約550公里。

④ 15時57分左右，從浙江沿海發射，飛行約350公里。

⑤ 15時57分左右，從浙江沿海發射，飛行約650公里。

⑥ 16時05分左右，從福建沿海起飛，飛行約500公里。

⑦ 16時05分左右，從福建沿海起飛，飛行約550公里。

⑧ 16時08分左右，從福建沿海起飛，飛行約500公里。

⑨ 16時08分左右，從福建沿海起飛，飛行約550公里。

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▲解放軍飛彈首次穿越台灣上空。（圖／翻攝自央視）

我國防部

飛彈經過台灣本島上空，為何不擊落飛彈或公布軌跡？又為什麼沒警報？我國防部3點解釋：

第一，為何不擊落飛彈？因為彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害，故各國的飛彈防護系統，均以落彈點的解算為關鍵。

第二，為何沒有發布防空警報？國防部表示，國軍運用監偵系統，可精準掌握中共發射的東風系列飛彈彈道，並預測其落點為東部海域，對本島地面不構成危害，乃據以完成戰備應處，符合接戰規則，因此未發布防空警報。

第三，為何不公布相關資訊？國防部強調，考量到中共飛彈射擊以威懾我方為主要目標，為保護國軍情監偵作業能量，決定不公布相關飛行路徑等資訊。

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總統蔡英文

蔡英文發表3分44秒談話，表示示國軍已經加強戰備，國安部門也已掌握全盤情勢，同時希望國際社會支持民主台灣，共同遏止片面、不理性的軍事行動，「台灣從來不會被挑戰所擊倒。」

蔡英文也強調，中國在台灣周邊進行實彈射擊演習，不但破壞台海現狀，更造成印太區域的高度緊張，「我要強調，我們不會升高衝突，不會挑起爭端，但我們會堅定的捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。」

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▲總統蔡英文。（圖／翻攝自總統府影片）

解放軍少將（中方）

大陸國防大學教授、解放軍少將孟祥青表示，這次試射穿越愛國者導彈密集部署的空域，說明了解放軍已解決遠海遠域攻擊的問題。他直言解放軍陸軍的遠火系統已可覆蓋台灣全島，換言之，「想什麼時候打就什麼時候打，想怎麼打就怎麼打，想打哪裡就可以打哪裡」，而且遠火彈藥成本低，可以大批量快速生產。

孟祥青更指出，這次演習是第一次離台灣這麼近，過去美國劃出「海峽中線」，但「我們從來沒有承認海峽中線，在解放軍的眼裡，也從來沒有這樣一個海峽中線，從地圖上也可以看出，這次的演習區域很多都是突破海峽中線。」

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白宮（美方）

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今譴責「這些不負責任的行為」，並在例行簡報中批評中國反應過度，以裴洛西訪台為藉口增加挑釁性活動，實際上是試圖「建立新現狀以獲得新常態」，美方不會接受新現狀，世界也不會接受。他預期中方將持續採取行動，美國已準備好面對北京。

柯比也表示，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已指示美國航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）戰鬥群繼續駐防在該區域監控局勢。美方未來幾週也將通過台灣海峽進行標準空域與海域過境，捍衛海洋自由及國際行動。

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▲柯比（John Kirby）。（圖／達志影像／美聯社）

美國眾議院議長裴洛西（美方）

裴洛西（Nancy Pelosi）在美國駐日大使館舉行記者會，強烈譴責中國在台灣周遭海域舉行軍演的行為，強調中國不該拿她此次訪台當作藉口，並要求中國立即停止對台海發射飛彈。

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▲裴洛西（左）、岸田文雄（右）。（圖／路透）

日本首相岸田文雄（日方）

岸田文雄稍早在公邸裴洛西舉行早餐會晤，他在會談中譴責中國發射飛彈的行為，並強烈抗議。

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東風系列飛彈

此外，我國防部已證實，解放軍4日軍演，共計發射11枚「東風系列」彈道飛彈，但目前沒有詳細說明具體型號。

綜合陸媒報導，東部戰區火箭軍部隊對台灣東部外海預定海域實施多區域、多型號常導火力突擊，導彈均命中目的區域。根據影片顯示，解放軍發射的其中一個型號是東風-15B型短程彈道導彈。

而從日本防衛省標註中國發射9枚導彈的時間、位置，《ETtoday新聞雲》也根據射程距離推測，除了東風-15B型，另也可能包含東風-11和東風-16。

▲共軍軍演射東風飛彈。（圖／記者曾筠淇製）

東風-11短程彈道導彈

1992年開始服役，射程600公里，其與東風-15是解放軍使用的主要短程彈道導彈。據估計，目前在解放軍中服役的東風-11導彈為500至600枚，東風-16開始服役後正逐漸被取代。此外，中共也將部分東風-11技術出口到巴基斯坦和印尼。

東風-15B型短程彈道導彈

東風-15自1989年開始服役，射程600至900公里，有東風-15、東風-15A、東風-15B、東風-15C共4種型號，而在第三次台海危機當中，中共就發射了至少10枚東風-15短程彈道導彈。至於東風-15B的服役年分落在2003年至2005年，射程800公里。

東風-16中程彈道飛彈

2014年開始服役，可搭載核彈頭、末敏子母彈、高爆彈、鑽地彈，射程800至1000公里，速度8馬赫（8倍音速），主要部署於南部戰區，作戰範圍涵蓋日本沖繩、南海島礁，綽號「沖繩快遞」。

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