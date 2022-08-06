「台灣此刻需要團結！」黃暐瀚提2點喊話：偏藍偏紅的國人快清醒

▲共軍軍演。（資料照／路透社）

記者施怡妏／綜合報導

中共解放軍4日進行圍台實彈軍演，共計發射11枚「東風系列」彈道飛彈，總統蔡英文也向國人喊話，政府已做好應變準備、國軍也正全力應對，一定可以確保國人的安全。對此，資深媒體人黃暐瀚則呼籲，「希望偏藍偏紅的國人快點清醒，戰爭不分藍綠白」，台灣此時此刻需要的是「團結」。

「大敵當前，台灣此刻需要團結！」黃暐瀚在臉書PO文，選舉選得的是顏色，但是戰爭不分藍綠白，面對中共的文攻武嚇，台灣此刻，需要團結，「我想先問各位網友兩個問題，第一，在乎中華人民共和國，有沒有甚於中華民國？第二，討厭民進黨，有沒有多於共產黨？」

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黃暐瀚常說「一個中國，兩個台灣」，不等人家來打，台灣自己內部就先吵起來（打起來），不輸才怪。他指出，選舉是選出執政者，決定在野者，大家為了爭取選民認同，彼此較勁，是競爭，不是鬥爭，「不管最後誰選誰輸？大家還是一國人、一家人」。

▲總統蔡英文表示，「面對困難艱險，我們絕不退縮」。（圖／總統府提供）

他表示，現在對岸飛彈已經打過台北上空，請還在嘲諷國軍，揶揄總統的人想想，「不投民進黨，他不會槍斃你（也辦不到），但不當對岸是祖國的話，他可能就會用飛彈打你，親疏遠近，能一樣嗎？」

他急喊，「希望偏藍偏紅的國人快點清醒！看看自己的總統，現在就叫『蔡英文』！她是國家領袖，可以批評，但不要無限上綱」，也希望台灣人不要再互相攻擊，「你的對手是對岸，團結國人，是蔡總統，是執政黨眼前責無旁貸的重任」。

許多網友問黃暐瀚，「看到大陸打飛彈了，還支持裴洛西來台嗎？」他點頭表示，「當然歡迎！未來拜登如果願意來，也一樣歡迎」，雖然這樣做，大陸會因此打飛彈，「那是他的粗魯，不是台灣的過錯，永遠記得你我，應是『中華民國』的模樣，為中華民國爭取國際支持，勇敢無懼、理所當然」。

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