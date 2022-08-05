共軍4飛彈首次穿越台灣　國防部3點揭不擊落、沒警報原因

記者黃翊婷／綜合報導

中共解放軍4日展開軍演，日本防衛省同日晚間證實有4枚飛彈穿越台灣上空；中國《央視》也找來軍事專家解析飛彈「首次穿越台島」的意義，強調解放軍早已解決在遠海、遠域看得見、打得準的問題，想怎麼打就怎麼打。對於為何不擊落飛彈或公布軌跡，我國國防部提出3點回應。

▲解放軍飛彈首次穿越台灣上空。（圖／翻攝自央視，下同）

根據《央視》報導，中國國防大學教授、解放軍少將孟祥青表示，這次實彈射擊演練取得圓滿成功，實彈火力試射首次穿越台灣本島，也「穿越愛國者導彈密集部署的空域，同時在美國宙斯盾系統的眼皮底下精準打擊目標」，說明解放軍已解決在遠海、遠域看得見、打得準的問題，解放軍陸軍的遠火系統射程遠、機動性強，從數十公里到數百公里，可以覆蓋台灣全島，「也就是說想什麼時候打就什麼時候打，想怎麼打就怎麼打，想打哪裡就可以打哪裡」。

▲孟祥青表示，解放軍陸軍的遠火系統射程遠，可以覆蓋台灣全島。

而關於共軍4枚飛彈穿越台灣上空一事，日本防衛省4日晚間公布飛彈軌跡圖，掀起台灣網友正反意見熱議，一派人認為要相信政府，「相信政府，日本自衛隊的推定能信嗎」、「美國在台協會位在台北，不太相信」；另一派人則抱持懷疑態度，「日本局外人不會說謊吧」、「日本騙台灣幹嘛」、「比較相信日本」。

立委葉毓蘭4日晚間在臉書PO文談及此事，質疑日本防衛省都證實有4枚飛彈穿越台灣北部上空，為何沒有發布防空警報，這麼多年的萬安演習恐怕都只是演演而已。民進黨前桃園市議員王浩宇則在臉書PO文中表示，飛彈發射之後，台灣長程預警雷達已經掌握可能的方向及落點，只要判斷在通過台灣上空的時候不會造成威脅，就不會啟動攔截，「重點是，只要目標不是本島，在通過台灣高空的時候，通常在非常高的高空，不在我們設定的攔截範圍內，完全不用浪費錢去打。」

▲日本防衛省證實有4枚飛彈飛越台灣上空。（圖／翻攝自日本防衛省）

國防部4日晚間也發表聲明回應，第一，為何不擊落飛彈，因為彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害，故各國的飛彈防護系統，均以落彈點的解算為關鍵。

第二，為何沒有發布防空警報，國防部表示，國軍運用監偵系統，可精準掌握中共發射的東風系列飛彈彈道，並預測其落點為東部海域，對本島地面不構成危害，乃據以完成戰備應處，符合接戰規則，因此未發布防空警報。

第三，為何不公布相關資訊，國防部強調，考量到中共飛彈射擊以威懾我方為主要目標，為保護國軍情監偵作業能量，決定不公布相關飛行路徑等資訊。