　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

共軍4飛彈首次穿越台灣　國防部3點揭不擊落、沒警報原因

記者黃翊婷／綜合報導

中共解放軍4日展開軍演，日本防衛省同日晚間證實有4枚飛彈穿越台灣上空；中國《央視》也找來軍事專家解析飛彈「首次穿越台島」的意義，強調解放軍早已解決在遠海、遠域看得見、打得準的問題，想怎麼打就怎麼打。對於為何不擊落飛彈或公布軌跡，我國國防部提出3點回應。

▲▼穿越愛國者空域！解放軍少將證實「導彈首次台島上空」：想怎打就怎打。（圖／翻攝央視）

▲解放軍飛彈首次穿越台灣上空。（圖／翻攝自央視，下同）

根據《央視》報導，中國國防大學教授、解放軍少將孟祥青表示，這次實彈射擊演練取得圓滿成功，實彈火力試射首次穿越台灣本島，也「穿越愛國者導彈密集部署的空域，同時在美國宙斯盾系統的眼皮底下精準打擊目標」，說明解放軍已解決在遠海、遠域看得見、打得準的問題，解放軍陸軍的遠火系統射程遠、機動性強，從數十公里到數百公里，可以覆蓋台灣全島，「也就是說想什麼時候打就什麼時候打，想怎麼打就怎麼打，想打哪裡就可以打哪裡」。

▲▼穿越愛國者空域！解放軍少將證實「導彈首次台島上空」：想怎打就怎打。（圖／翻攝央視）

▲孟祥青表示，解放軍陸軍的遠火系統射程遠，可以覆蓋台灣全島。

而關於共軍4枚飛彈穿越台灣上空一事，日本防衛省4日晚間公布飛彈軌跡圖，掀起台灣網友正反意見熱議，一派人認為要相信政府，「相信政府，日本自衛隊的推定能信嗎」、「美國在台協會位在台北，不太相信」；另一派人則抱持懷疑態度，「日本局外人不會說謊吧」、「日本騙台灣幹嘛」、「比較相信日本」。

立委葉毓蘭4日晚間在臉書PO文談及此事，質疑日本防衛省都證實有4枚飛彈穿越台灣北部上空，為何沒有發布防空警報，這麼多年的萬安演習恐怕都只是演演而已。民進黨前桃園市議員王浩宇則在臉書PO文中表示，飛彈發射之後，台灣長程預警雷達已經掌握可能的方向及落點，只要判斷在通過台灣上空的時候不會造成威脅，就不會啟動攔截，「重點是，只要目標不是本島，在通過台灣高空的時候，通常在非常高的高空，不在我們設定的攔截範圍內，完全不用浪費錢去打。」

▲▼共軍實彈射擊軍演，日本防衛省：4枚飛彈經過台灣上空。（圖／翻攝日本防衛省）

▲日本防衛省證實有4枚飛彈飛越台灣上空。（圖／翻攝自日本防衛省）

國防部4日晚間也發表聲明回應，第一，為何不擊落飛彈，因為彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害，故各國的飛彈防護系統，均以落彈點的解算為關鍵。

第二，為何沒有發布防空警報，國防部表示，國軍運用監偵系統，可精準掌握中共發射的東風系列飛彈彈道，並預測其落點為東部海域，對本島地面不構成危害，乃據以完成戰備應處，符合接戰規則，因此未發布防空警報。

第三，為何不公布相關資訊，國防部強調，考量到中共飛彈射擊以威懾我方為主要目標，為保護國軍情監偵作業能量，決定不公布相關飛行路徑等資訊。

►廚房裡的「金蘭無添加醬油」快用完？趁特價該補貨了

ET快訊
國防部深夜剛回應「官網又被癱瘓」外交部也掛了
共軍導彈「飛越台北上空」　國防部深夜回應了
穿越愛國者空域！解放軍少將證實「導彈首穿台島」：想怎打就怎打
共軍4枚導彈「飛越台北上空」！鄉民看軌跡圖崩潰：要相信日本嗎
裴洛西訪韓「無禮賓人員接機」！韓外交部：正常

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

軍演鎖台！蔡英文深夜喊話：台灣從來不會被挑戰擊倒　全文曝光

共軍4飛彈首次穿越台灣　國防部3點揭不擊落、沒警報原因

快訊／國防部深夜剛回應「官網又被癱瘓」外交部也掛了

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

快訊／共軍再派無人機侵擾金門　合計3批4架次出現烈嶼、北碇上空

共軍4飛彈飛越台灣警報沒響原因曝　一射出就被我軍算出高度落點

快訊／共軍軍演首日！22架共機跨越台海中線邊緣

快訊／共軍圍台軍演侵犯主權！蔡英文籲國際社會支持台灣

共軍犯台可能性提高？　他3分析「不會也不敢」：軍演宣傳目的大於軍事

跟進陳時中！林佳龍拋成立國際事務局　再批侯友宜城市外交成果

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

比特犬索爾愛擠床討抱　逃安樂死「行為更小心」

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

百萬網紅「烹食大白鯊」GG了！　2社群帳號遭封…恐判10年以上

福建平潭解放軍直升機群掠空

軍演鎖台！蔡英文深夜喊話：台灣從來不會被挑戰擊倒　全文曝光

共軍4飛彈首次穿越台灣　國防部3點揭不擊落、沒警報原因

快訊／國防部深夜剛回應「官網又被癱瘓」外交部也掛了

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

快訊／共軍再派無人機侵擾金門　合計3批4架次出現烈嶼、北碇上空

共軍4飛彈飛越台灣警報沒響原因曝　一射出就被我軍算出高度落點

快訊／共軍軍演首日！22架共機跨越台海中線邊緣

快訊／共軍圍台軍演侵犯主權！蔡英文籲國際社會支持台灣

共軍犯台可能性提高？　他3分析「不會也不敢」：軍演宣傳目的大於軍事

跟進陳時中！林佳龍拋成立國際事務局　再批侯友宜城市外交成果

中共封台軍演　美參院兩黨外交領袖批改變現狀

白宮譴責共軍軍演行動挑釁　不接受北京建立新現狀

全台8縣市高溫警示！午後炸雷雨　下週恐有颱風生成

軍演鎖台！蔡英文深夜喊話：台灣從來不會被挑戰擊倒　全文曝光

炸裂！手臂不適無礙　大谷翔平敲陽春彈第23轟出爐

美股小跌85點　投資人等候就業數據出爐

不只有蔬菜！營養師分享「6大抗癌食材」：抗發炎、抑制致癌物

「詹黑」名嘴難得稱讚詹皇　看好他與兩個兒子一起打NBA

6款「太陽眼鏡」推薦！BV粉色貓眼好時髦、圓臉戴孫藝真同款超顯瘦

共軍4飛彈首次穿越台灣　國防部3點揭不擊落、沒警報原因

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

政治熱門新聞

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

快訊／國防部深夜剛回應「官網又被癱瘓」外交部也掛了

共軍4飛彈飛越台灣警報沒響原因曝　一射出就被我軍算出高度落點

快訊／共軍再派無人機侵擾金門　合計3批4架次出現烈嶼、北碇上空

快訊／共軍圍台軍演侵犯主權！蔡英文籲國際社會支持台灣

共軍犯台可能性提高？　他3分析「不會也不敢」

共軍比照金正恩模式已射2枚飛彈　目標區落在台海周邊國際水域

大陸連三天「環台軍演」　他看捷運上民眾滑手機：這比較可怕

口譯妹背景曝！　網態度大翻轉

預言神書提到裴洛西訪台？網見8句傻了

快訊／共軍軍演首日！22架共機跨越台海中線邊緣

快訊／共軍1356向台灣東北、西南海域發射多枚彈道飛彈　國防部證實

快訊／總統府：嚴正要求中國自制　朝野政黨共同維護台海和平

更多熱門

相關新聞

共軍台海軍演　傳美國延後洲際導彈試射

共軍台海軍演　傳美國延後洲際導彈試射

「華爾街日報」今天（美國時間4日）引述美國官員報導，在中國於台灣周邊軍演之際，拜登政府推遲一場空軍義勇兵3型（Minuteman III）洲際彈道飛彈的例行性試射，以防與北京的緊張局勢升溫。

解放軍發射11枚東風飛彈　一次看懂東風系列有哪些

解放軍發射11枚東風飛彈　一次看懂東風系列有哪些

俄新增部隊攻烏南　澤倫斯基盼與習近平對話

俄新增部隊攻烏南　澤倫斯基盼與習近平對話

共軍4導彈飛越台上空！網見軌跡圖罵翻

共軍4導彈飛越台上空！網見軌跡圖罵翻

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

關鍵字：

國防部共軍軍武台灣軍武大陸軍武

讀者迴響

熱門新聞

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

快訊／國防部深夜剛回應「官網又被癱瘓」外交部也掛了

穿越愛國者空域！解放軍少將證實「導彈首穿台島」

警政系統「全台癱瘓」勤務停擺！基層警崩潰：救我

共軍4飛彈飛越台灣警報沒響原因曝　一射出就被我軍算出高度落點

接到電話「小孩掉下來了」　女童母哭著衝回家

安以軒尪被正式起訴！　罪狀激似洗米華

禁天然砂輸台　陸網嗨「懲罰台積電」！鄉民1句打臉

最敏感不是GG！七夕「碰這5部位」慾望秒激起

共軍4導彈飛越台上空！網見軌跡圖罵翻

更多

最夯影音

更多
粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上
劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面