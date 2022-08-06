「一個中國怎麼了嗎」她神曝1細節「沒毛病」　台人推爆：很合理

▲王心凌轉發「 只有一個中國」，引發關注。（圖／翻攝微博）



網搜小組／劉維榛報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中共氣得跳腳，又是軍演又是喊出「只有一個中國」，讓大咖藝人王心凌、劉畊宏接連轉發「只有一個中國」貼文。對此，YouTuber「焦慮主婦Lia」驚呼，「沒毛病啊...難道有兩個？」她也強調「一個台灣 （如圖還是鑲金的喔）」，意外引發台灣網友讚爆認同。

針對大陸官媒「央視新聞」2日發文「只有一個中國」後，台灣藝人包括歐陽娜娜、王大陸接連轉發，就連事業再創巔峰的王心凌、劉畊宏也跟進轉發。面對台灣酸民吐口水狂酸，讓「焦慮主婦Lia」在粉專驚訝直呼，一個中國怎麼了嗎？為什麼要罵那些藝人呢？「世界上只有一個中國，沒毛病啊，不是本來就一個嗎？難道有兩個？」

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▲李玟與陳喬恩也相繼轉發央視「只有一個中國」。（圖／翻攝自微博）



焦慮主婦Lia接著神解釋，「本來就是一個中國、一個日本、一個美國、一個上海、一個大連、一個中壢、一個阿里山、一個老鱉灣。」正當大家看得頗有道理時，焦慮主婦Lia強調關鍵1細節，「#一個台灣 （如圖還是鑲金的喔）！真的搞不懂，他們到底為什麼要生氣啊？」

文章曝光後，網友紛紛給讚喊話，「還好只有一個，兩個就可怕了」、「主婦提到『一個中壢』耶，我想很多中壢人會覺得很開心」、「不懂中國是在沒自信甚麼？總是一直對外強調他是中國」、「好想知道另一個中國在哪裡喔」、「一個中華民國，一個中華人民共和國」、「一個中國沒問題啊！還有一個台灣好生活」、「我在微博也有轉發，真的是一個中國沒錯啊」、「而且還明明白白告訴你『台灣國』喔」、「我也覺得一個中國很合理」。

▼焦慮主婦Lia表示，一個中國，一個台灣，沒毛病！（圖／翻攝焦慮主婦Lia）

