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北韓重炮抨擊裴洛西！　直指美國是「國際和平的最大破壞者」

▲▼裴洛西4日下午前往板門店共同警備區域。（圖／路透）

▲裴洛西4日下午前往板門店共同警備區域。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於3、4日短暫停留南韓23小時，她與南韓國會議長金振杓談論北韓（朝鮮）無核化、如何透過美韓同盟加強對北韓核武導彈威脅的嚇阻力，並前往板門店共同警備區域（JSA）。北韓外務省透過聲明痛批，裴洛西的舉動無疑突顯出美國敵視北韓的政策。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓外務省今（6）日以報導局長趙榮三（조영삼，音譯）的名義發表談話，「美國聯邦眾議院議長裴洛西竄訪台灣、破壞地區和平與穩定，理應受到中國相對應的反擊，如今又於之後竄訪南朝鮮（南韓），讓反共和國（指北韓）的對決氣氛達到高潮。」

北韓外務省表示，「裴洛西與南朝鮮（南韓）當局者一同針對能對北朝鮮造成威脅的『強烈遏阻能力』說三道四，甚至還竄訪板門店共同警備區域，突顯了美國政府對朝鮮（北韓）的敵視政策。尤其美國還將南朝鮮保守派勢力搬上同民族對決的舞台，激化本就針鋒相對的朝鮮半島（韓半島）情勢。」

北韓外務省譴責裴洛西訪問烏克蘭、台灣的舉動，「裴洛西不僅於今年4月竄訪烏克蘭，讓反俄對決氣氛達到高潮，此次還更加竄訪台灣，激起中國人民的怒火，是國際和平穩定秩序的最大破壞者。裴洛西若認為能在朝鮮半島相安無事，那可就大錯特錯。裴洛西在所到之處埋下的禍根，美國絕對需要為她付出相應代價！」

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