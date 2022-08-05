裴洛西點名中國「立刻停止對台海射飛彈」：別拿訪台當藉口！

▲美國眾議院議長裴洛西5日上午在美國駐日大使館發表記者會。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國眾議院議長裴洛西5日上午與日本首相岸田文雄共進早餐並進行會談，兩人達成共識，為維護台海和平，將會繼續維持美日雙方緊密合作。裴洛西稍早率代表團在美國駐日大使館舉行記者會，她在記者會中強烈譴責中國在台灣周遭海域舉行軍演的行為。她同時強調，「中國不要拿她此次訪台當作藉口」。axios則報導，裴洛西在訪日期間譴責中方，並要求中國立即停止對台海發射飛彈

根據《富士新聞網》報導，裴洛西5日上午在位於東京的美國大使館召開記者會。她在記者會中公開譴責中國在軍演中發射飛彈的行為。裴洛西指出，中國不要將這次美國代表團出訪台灣的行程，當作發射飛彈的藉口。與此同時，在談到美國對中政策時，她也強調，會持續重視台灣海峽的安定。

▲日本首相岸田文雄5日上午與美國眾議院議長裴洛西會晤。（圖／路透）



據美國新聞網站axios稍早最新消息，裴洛西在訪日期間表示，中國軍方必須「立即停止」朝台灣附近海域發射軍事飛彈。而岸田文雄則是在與裴洛西的早餐會談中譴責中方行為，並要求即刻停止軍演行動。

另一方面，裴洛西在記者會中指出，美國將「不允許」中國孤立台灣，「他們可能會試圖阻止台灣參加國際組織，如世界衛生組織，或是去訪問其他地方，但不會透過阻止我們的訪問來孤立台灣。」

裴洛西稍晚預計將至日本眾議院本會議旁聽，屆時眾議院議長細田博之會發表對已故前首相安倍晉三的悼詞。會議結束後，她則會啟程前往細田博之公邸，與其進行會談。

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