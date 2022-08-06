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日媒：從台灣有事　窺見「日本缺乏自衛意識」

▲▼中國大陸東部戰區位台島周邊海空域組織實戰化聯合演訓。（圖／CFP）

▲共軍4日起宣布大規模軍事演習。圖為南京艦。（示意圖／CFP）

文／中央社記者楊明珠東京5日專電

日本經濟新聞今天一篇專文從美國眾議院議長裴洛西訪台與「台灣有事」探討日本缺乏自衛意識。內容指出，國防費用需增加，但政治人物卻不談讓人民多繳稅以增加國家歲收。

這篇由日經政治部長（政治組組長）吉野直也撰寫的文章指出，從裴洛西（Nancy Pelosi）訪台與台灣總統蔡英文會談一事再度讓人了解到何謂「台灣有事就是日本有事」。中國認為裴洛西訪台是「內政干涉」，開始進行包圍台灣的軍事演習，演習範圍涵蓋日本專屬經濟海域，距離沖繩縣與那國島僅60公里。

俄羅斯今年2月揮軍侵略烏克蘭至今歷經半年，此事讓長期以來國防靠美國的日本漸漸覺醒。

2014年俄羅斯併吞克里米亞後，俄羅斯政府債務於2019年底在國內生產毛額（GDP）占比有縮小的傾向，維持在10%左右。而日本債務在2010年GDP占比逾200%，2021年GDP占比約260%。俄羅斯是有了財力才有發動戰爭的選項。一旦有事（有緊急狀況），每週經費支出可能以兆日圓為單位計算，如無財力很難持續。

日本防衛費（國防費）預算編列至今約是GDP的1%，執政黨自由民主黨4月提議，5年內防衛費應增至GDP的2%以上。

▲▼共軍實彈射擊軍演，日本防衛省：4枚飛彈經過台灣上空。（圖／翻攝日本防衛省）

▲共軍實彈射擊軍演，5枚飛彈落入日本經濟專屬區（EEZ）。（圖／翻攝日本防衛省）

日本在二戰後國防大部分委由美國，然後將原本該用於國防的經費拿去發展經濟。隨著美國國力衰退與中國崛起，這個「日本模式」漸難維持，在俄烏戰爭後更確定是如此，而這也是日本要提高國防費的起點。

這篇專文指出，日本經濟新聞調查顯示，中國在新疆維吾爾自治區的沙漠地帶設有仿日本的預警機模型，後來還摧毀了這模型。中國深知自己正被美日監視著，但仍持續做準備因應台灣有事。

此文表示，如果有人無視於這樣的事實要反對加強威嚇力，是很不負責任的態度。努力以外交防止戰爭是理所當然的，但也須擴充威嚇力，使他國不敢貿然發動戰爭。

日本首相岸田文雄已下令相關省廳（部會）研究美國國防預算。而笹川和平財團首席研究員渡邊恒雄指出，美國國防預算是包含國防部、能源部等多個部會的預算，而日本預算編列因為各府省廳（各部會）各自為政，助長了結構性缺陷，防衛省（國防部）的預算即使訂出數字，也難期待能形成有效的威嚇力。

此文最後指出，財政是國防的基礎，如果增加國防費而壓縮財政充裕度，一旦「有事」，也會感到不安。國防費如果要增額，就得討論到政府需增加歲收，讓人民增加負擔的議題，但政治人物卻很少言及此事，因為這樣的言論不討喜，而這也是人民缺乏自己國家自己救的意識所導致。

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