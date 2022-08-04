穿越愛國者空域！解放軍少將證實「導彈首穿台島」：想怎打就怎打

▲解放軍導彈首次穿越台灣上空。（圖／翻攝央視）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中共解放軍4日展開軍演，區域包含台灣周圍6個海域、空域，日本防衛省晚間證實，有4枚導彈穿越台灣上空。對此，大陸國防大學教授、解放軍少將孟祥青表示，這次試射穿越愛國者導彈密集部署的空域，說明了解放軍已解決遠海遠域攻擊的問題。

據《央視》報導，孟祥青表示，這次的實彈射擊演練取得了圓滿的成功，實彈火力試射首次穿越台灣本島，也「穿越愛國者導彈密集部署的空域，同時在美國宙斯盾系統的眼皮底下精準打擊目標」，說明解放軍已解決在遠海、遠域看得見、打得準的問題，也代表解放軍的武器裝備性能已大幅提升。

孟祥青表示，解放軍陸軍的遠火系統射程遠、機動性強，從數十公里到數百公里，可以覆蓋台灣全島，「也就是說想什麼時候打就什麼時候打，想怎麼打就怎麼打，想打哪裡就可以打哪裡」，「所有的遠火系統都採取高機動性的運輸系統，能隨時發射，隨時停止，生存能力也非常強」，且遠火彈藥成本低，可大批量快速生產。

▲▼解放軍少將孟祥青。（圖／翻攝央視）



孟祥青指出，這次的演習有許多新的特點。首先，這是第一次離台灣島這麼近，從地圖來看，6個區域離台灣都非常近。過去美國劃出「海峽中線」，「我們從來沒有承認海峽中線，在解放軍的眼裡，也從來沒有這樣一個海峽中線，從地圖上也可以看出，這次的演習區域很多都是突破海峽中線」

孟祥青表示，其次這是第一次對整個台灣島形成了包圍態勢，這6個區域將台灣島死死包圍。第三，突破是對外部勢力的干涉形成了一個巨大的拒止能力，北部兩個區域靠近沖繩，東部和南部區域扼守著巴士海峽，巴士海峽是進出台海的必經之地，所以實際上是向外部的干涉勢力發出一個強烈的信號。

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