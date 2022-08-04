　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

穿越愛國者空域！解放軍少將證實「導彈首穿台島」：想怎打就怎打

▲▼穿越愛國者空域！解放軍少將證實「導彈首次台島上空」：想怎打就怎打。（圖／翻攝央視）

▲解放軍導彈首次穿越台灣上空。（圖／翻攝央視）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中共解放軍4日展開軍演，區域包含台灣周圍6個海域、空域，日本防衛省晚間證實，有4枚導彈穿越台灣上空。對此，大陸國防大學教授、解放軍少將孟祥青表示，這次試射穿越愛國者導彈密集部署的空域，說明了解放軍已解決遠海遠域攻擊的問題。

據《央視》報導，孟祥青表示，這次的實彈射擊演練取得了圓滿的成功，實彈火力試射首次穿越台灣本島，也「穿越愛國者導彈密集部署的空域，同時在美國宙斯盾系統的眼皮底下精準打擊目標」，說明解放軍已解決在遠海、遠域看得見、打得準的問題，也代表解放軍的武器裝備性能已大幅提升。

孟祥青表示，解放軍陸軍的遠火系統射程遠、機動性強，從數十公里到數百公里，可以覆蓋台灣全島，「也就是說想什麼時候打就什麼時候打，想怎麼打就怎麼打，想打哪裡就可以打哪裡」，「所有的遠火系統都採取高機動性的運輸系統，能隨時發射，隨時停止，生存能力也非常強」，且遠火彈藥成本低，可大批量快速生產。

▲▼穿越愛國者空域！解放軍少將證實「導彈首次台島上空」：想怎打就怎打。（圖／翻攝央視）

▲▼解放軍少將孟祥青。（圖／翻攝央視）

▲▼穿越愛國者空域！解放軍少將證實「導彈首次台島上空」：想怎打就怎打。（圖／翻攝央視）

孟祥青指出，這次的演習有許多新的特點。首先，這是第一次離台灣島這麼近，從地圖來看，6個區域離台灣都非常近。過去美國劃出「海峽中線」，「我們從來沒有承認海峽中線，在解放軍的眼裡，也從來沒有這樣一個海峽中線，從地圖上也可以看出，這次的演習區域很多都是突破海峽中線」

孟祥青表示，其次這是第一次對整個台灣島形成了包圍態勢，這6個區域將台灣島死死包圍。第三，突破是對外部勢力的干涉形成了一個巨大的拒止能力，北部兩個區域靠近沖繩，東部和南部區域扼守著巴士海峽，巴士海峽是進出台海的必經之地，所以實際上是向外部的干涉勢力發出一個強烈的信號。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►廚房裡的「金蘭無添加醬油」快用完？趁特價該補貨了

ET快訊
快訊／共軍導彈「飛越台北上空」　國防部深夜回應了
快訊／共軍再派無人機侵擾金門　合計3批4架次出現烈嶼、北碇上
共軍4飛彈飛越台灣「警報沒響」　關鍵原因曝光
穿越愛國者空域！解放軍少將證實「導彈首穿台島」：想怎打就怎打
日本抗議共軍飛彈「飛入專屬經濟區」！中國回擊了
生涯最遠全壘打！張育成前隊友開轟　大聯盟驚呼：不是人
快訊／共軍軍演首日！22架共機跨越台海中線邊緣
日本曝飛彈軌跡飛越「台灣本島」上空　詳細資訊曝光
共軍4枚導彈「飛越台北上空」！鄉民看軌跡圖崩潰：要相信日本嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

穿越愛國者空域！解放軍少將證實「導彈首穿台島」：想怎打就怎打

解放軍「軍演沒清場」！沙灘遊客目睹飛彈　嗨翻錄影：七夕大煙花

太熱開冷氣！婆婆嫌浪費錢「氣到離家出走」　尪1舉動她超心寒

27歲妹辭職回家躺平！爸爸不忍了　「霸氣1招」讓她出門工作

陸軍事專家曝「鎖台3天安排」航母、核潜艇全上：隨時可由訓轉戰

東部戰區實彈射擊用「鑽地彈頭」東風-15導彈　6機位拍攝發射畫面曝

不滿G7聲明關切中共軍演　北京取消中日外長會談

陸委會籲謹慎前往大陸　國台辦：一如既往歡迎台胞

東部戰區火箭軍實彈射擊完成　陸國防部：就是針對美台勾連的嚴正震懾

解放軍發射多枚飛彈！福建民眾直擊「飛彈掠空」嚇歪：打仗了娘啊

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

秀英被《Lucifer》逼瘋：SHINee安靜！　自爆「想當C位」…潤娥出題快發飆XD

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

英籍男「挺裴洛西訪台」　總統府外喊：台灣是國家！

《友情旅行》大讚朴炯植帥...V：那我呢？　崔宇植目標「搶走朴敘俊5個廣告」

被騙吃藥！萌貓一嚼氣飆國罵　媽嚇壞：一定是朋友帶壞牠XD

穿越愛國者空域！解放軍少將證實「導彈首穿台島」：想怎打就怎打

解放軍「軍演沒清場」！沙灘遊客目睹飛彈　嗨翻錄影：七夕大煙花

太熱開冷氣！婆婆嫌浪費錢「氣到離家出走」　尪1舉動她超心寒

27歲妹辭職回家躺平！爸爸不忍了　「霸氣1招」讓她出門工作

陸軍事專家曝「鎖台3天安排」航母、核潜艇全上：隨時可由訓轉戰

東部戰區實彈射擊用「鑽地彈頭」東風-15導彈　6機位拍攝發射畫面曝

不滿G7聲明關切中共軍演　北京取消中日外長會談

陸委會籲謹慎前往大陸　國台辦：一如既往歡迎台胞

東部戰區火箭軍實彈射擊完成　陸國防部：就是針對美台勾連的嚴正震懾

解放軍發射多枚飛彈！福建民眾直擊「飛彈掠空」嚇歪：打仗了娘啊

相隔3227天登板先發　官大元：一開始節奏不太順

台東賞熱氣球「插進山壁車位」回程愛車全毀！　男星抓到兇手只能認賠

俄法院判決「WNBA球星」持大麻案　最高可判處9.5年徒刑

共軍4枚導彈「飛越台北上空」！鄉民看軌跡圖崩潰：要相信日本嗎？

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

默默練習要讓教練團安心　葉竹軒：大家都很努力

快訊／共軍再派無人機侵擾金門　合計3批4架次出現烈嶼、北碇上空

黃郁豈全大運奪金成黑馬！連兩次闖排名賽8強　相信年輕是本錢

最危險也最安全！機智老鼠「消失術」躲貓　網：跟卡通一樣

共軍4飛彈飛越台灣警報沒響原因曝　一射出就被我軍算出高度落點

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

大陸熱門新聞

中共軍演空中視角畫面曝！解放軍大喊：隨時準備戰鬥！

解放軍首波實彈演習 平潭民眾拍下火箭彈發射、直升機群掠空

解放軍：火箭軍隊「導彈全部精準命中目標」

解放軍射飛彈沒清場　遊客搶錄影：七夕煙花

解放軍實彈射擊軍演12時啟動 美軍RC-135S導彈觀測機沖繩起飛監偵

獨／直擊軍演前夕「解放軍大集結」

央視：對台海射擊「取得預期效果」

解放軍發射多枚飛彈！福建民眾直擊嚇歪：打仗了娘啊

解放軍軍演啟動！演習區「已無民航機飛行」

大陸官媒列國際聲援中方名單！炸出網友群嘲

中駐歐盟使團開罵G7！一長串網震驚：小學生吵架吧

共軍3天圍台演習內容曝！東部射飛彈、西部射火箭彈

東部戰區實彈射擊用「鑽地彈頭」東風-15導彈 6機位拍攝發射畫面曝

6實彈軍演圍困台灣！　胡錫進：要關起門來打狗

更多熱門

相關新聞

日譴責共軍飛彈飛入專屬經濟區！中國回擊

日譴責共軍飛彈飛入專屬經濟區！中國回擊

日本防衛省4日晚間表示，中國4日下午3點至4點發射的導彈當中，有5枚落在日本專屬經濟區當中，已向北京表達抗議。對此，中國外交部發言人華春瑩回擊，中日在相關海域還沒劃界，所以不存在有關的軍事行動區域是位於、或進入「日本專屬經濟區」這種說法。

共軍4導彈飛越台上空！網見軌跡圖罵翻

共軍4導彈飛越台上空！網見軌跡圖罵翻

日本「飛彈軌跡」飛越台灣本島上空　詳細資訊曝光

日本「飛彈軌跡」飛越台灣本島上空　詳細資訊曝光

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

關鍵字：

解放軍中國中共孟祥青

讀者迴響

熱門新聞

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

桃園上空爆不明亮光！持續1hr↑狂閃畫面曝

今天七夕！8大禁忌注意了　床上別放「這1物」

接到電話「小孩掉下來了」　女童母哭著衝回家

共軍比照金正恩模式已射2枚飛彈　目標區落在台海周邊國際水域

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

中共軍演空中視角畫面曝！解放軍大喊：隨時準備戰鬥！

快訊／解放軍軍演倒數　國防部官網遭駭癱瘓

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

解放軍首波實彈演習 平潭民眾拍下火箭彈發射、直升機群掠空

美P-8A直衝共軍演習空域　網讚：美軍最猛

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

即／美偵察機沖繩起飛「朝台灣方向前進」

東協：台海緊張恐致大國誤判後果難料

預言神書提到裴洛西訪台？網見8句傻了

更多

最夯影音

更多
80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳
小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面