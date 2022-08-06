斯洛伐克憂台海情勢　籲兩岸和平

▲斯洛伐克外交部長推特。（圖／翻攝自@martin_klus）



文／中央社記者林育立柏林5日專電

斯洛伐克外交部次長克魯斯對中國在台灣周邊海域進行軍演表示憂心，呼籲兩岸和平。

斯洛伐克外交部次長克魯斯（Martin Klus）4日透過推特表示，俄羅斯發動戰爭已為全球帶來足夠的破壞，世界肯定不需要更多戰爭，呼籲重要貿易夥伴維持和平和穩定。

Russian aggression already brought enough global disruption. World definitelly don’t need more. Calling for peace and stability among our important trade partners pic.twitter.com/pV14SMX6tT — Martin Klus (@martin_klus) August 4, 2022

推文並附上中央社製作的中國環繞台灣軍演圖。

駐斯洛伐克代表李南陽推文回應說，台灣不會升高衝突或挑起爭端，但會堅定捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。

中歐的波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利等4國地理位置相近並有共同歷史淵源，一般簡稱中歐4國。這4國還組成跨國組織維西格勒集團（Visegrad Group），不時協調彼此政策，因此又稱為V4。

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