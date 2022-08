斯洛伐克憂台海情勢　籲兩岸和平

▲斯洛伐克外交部長推特。(圖/翻攝自@martin_klus)



文/中央社記者林育立柏林5日專電

斯洛伐克外交部次長克魯斯對中國在台灣周邊海域進行軍演表示憂心,呼籲兩岸和平。

斯洛伐克外交部次長克魯斯(Martin Klus)4日透過推特表示,俄羅斯發動戰爭已為全球帶來足夠的破壞,世界肯定不需要更多戰爭,呼籲重要貿易夥伴維持和平和穩定。

Russian aggression already brought enough global disruption. World definitelly don’t need more. Calling for peace and stability among our important trade partners pic.twitter.com/pV14SMX6tT