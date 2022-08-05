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軍演鎖台！蔡英文深夜喊話：台灣從來不會被挑戰擊倒　全文曝光

 

記者黃翊婷／綜合報導

中共解放軍昨日（4日）起針對台灣周邊展開軍演，總統蔡英文同日晚間透過YouTube發表一段3分44秒的談話影片，表示國軍已經加強戰備，國安部門也已掌握全盤情勢，同時希望國際社會支持民主台灣，共同遏止片面、不理性的軍事行動，「台灣從來不會被挑戰所擊倒。」

▲▼總統蔡英文回應中國在台灣周邊進行實彈射擊演習。（圖／翻攝自總統府影片）

▲蔡英文回應中國在台灣周邊進行實彈射擊演習。（圖／翻攝自總統府影片）

蔡英文談話內容全文如下：

各位國人同胞，大家好。

今天中國在台灣周邊進行實彈射擊演習，這種刻意、持續升高軍事威脅，特別是在國際最繁忙的航道上，進行危險的飛彈射擊，這不只是對台灣，對於國際社會，都是不負責任的做法。

這不但破壞了台海的現狀，侵犯了我們的主權，更造成印太區域的高度緊張；而海空運輸的安全，國際貿易的正常運作，都受到空前的威脅。我們嚴正要求中國理性自制。

我要強調，我們不會升高衝突，不會挑起爭端，但我們會堅定的捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。

現在，國軍已經加強戰備，嚴密且即時的掌控周邊所有的軍事動態；我們也和各方的盟友密切聯繫，共同協力，防杜區域的安全情勢的升高。

國安部門掌握全盤情勢，並且和行政部門密切聯繫，全力維護航道安全、順暢，確保機場、港口運作如常。同時，確保經濟及金融市場的正常和穩定。政府團隊正沉著應變，請全體國人安心。

我也要向國際社會表達，民主的台灣，始終是負責任的國際一員；我們致力維護台海和平穩定的現狀。我們冷靜不躁進、我們理性不挑釁，但我們也會堅定不退縮。

我要在此呼籲國際社會，支持民主台灣，共同遏止片面、不理性的軍事行動。台灣也會如同過往，和區域內的成員，以及全球民主夥伴共同合作，維護台海及印太區域的和平穩定。

我也要向國人同胞說，在未來幾天，中國勢必會密集進行訊息戰，包括對台灣的公私部門進行資安侵擾，以及透過錯假訊息，造成我們的民心紛擾。

對於資安的侵擾，我已經要求政府單位提高警戒，也呼籲民間企業提升應變。對於訊息戰，尤其是，對於來自中國方面的訊息，我要請所有的媒體朋友多加查證，不輕易引用，也請國人同胞提高警覺。

我已經要求政府各單位，即時提供各項正確資訊，請大家以政府發布的資訊為準，切勿傳遞錯假訊息。

最後，我要感謝G7成員國，以及許多國際重要友人，對台海和區域和平穩定的支持，以及重申維護台海和平穩定的承諾。

我要再一次強調，台海和平是區域成員的共同責任，我們致力維持兩岸現狀，對建設性的對話，也一向抱持開放的態度。

台灣從來不會被挑戰所擊倒。我希望，全體國人團結一心，朝野政黨團結一致，共同守護國土、守護主權、守護民主。謝謝大家。

▼解放軍預計軍演範圍。（圖／林宜潔製作）

▲▼解放軍預計軍演範圍。（圖／林宜潔製作）

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