民進黨提名內亂擺不平　國民黨團趁勢搶攻台南溪北第3席

▲姚正玉（左三）認為，能激發大家對選舉「換新」才能為人民「拼贏」的動力，年底三合一大選，國民黨搶攻第3席是很有希望的。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



民進黨第一選區市議員提名至今未定，究竟多少人參選還有變數，國民黨第一選區參選人姚正玉表示，經過1個多月的基層拜訪，發現大溪北民眾對台南縣市合併至今的發展多感失望不滿，民眾對在野黨及新人寄望甚深，因而她相信若能激發大家對選舉「換新」才能為人民「拼贏」的動力，年底三合一大選，國民黨搶攻第3席是很有希望的。



姚正玉表示， 本屆市議員選舉第一選區應選6席，民進黨提名4人、一落選，得票率4成6，國民黨老將兩席全上拿下3成6的選票，親綠的無黨籍以近1成2的得票當選；年底的議員改選，民進黨自恃大溪北是綠色票倉，獲提名等於「頭過身就過」，提名爭議僵持，至今未解決，究竟是提四報准一，還是維持提四仍未定案，黨內難免有壓力，相對之下，也給了在野黨更好的機會。

姚正玉指出，民進黨在台南市執政30年，如今六都竟只剩台南市65歲以上長者還要繳健保費，這實在是執政「含慢」；民進黨在台南市囊括市長、立委到議會過半席次，但台南縣市合併並未帶來文化升格、城市繁榮，台南民眾更有感的反而是物價、房價都漲，溪北的蕭條沒落更是讓居民有感，問一下新營人，升格直轄市、鄉鎮長改官派區長反「好嗎？！」，大家多半無言以對。

姚正玉指出，接受徵召參選目標在開發婦女選票、催出對選舉無感及對民進黨執政不滿的中間選民，一個月以來，基層反映不錯，支持者普遍認為，兩位老將之外，國民黨拿下女性保障席次或搶下第三席是絕對有空間的。