理工男的溫馨反差！　七夕情人節張善政親手插花送「小梅子」

▲▼七夕情人節，張善政和張碩芳(左一)一起親手插花送家人。（圖／張碩芳臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

愛，就要勇敢表達出來！桃園區市議員參選人張碩芳，因育有一名體弱的早產兒，而深刻體會為人母的艱辛，更加珍惜相遇的人！被喻為「勇敢媽咪」的張碩芳於今天農曆七夕情人節，邀請國民黨桃園市長參選人張善政一起親手插花，送給摯愛的妻子和最愛的桃園人。

張碩芳於臉書直播道，「善哥」一走進花店，就面臨她對於今天要插的花束花卉名稱大考驗，對於「理工男：的張善政而言，雖無法直呼多數花卉的名稱，但仍可一眼說出代表愛情的玫瑰；接著任務是要親手插一盆花送給太太，善哥在花店中一朵一朵認真的挑，每一朵都是他對太太滿滿的心意，花藝老師小臻也現場技術指導花藝設計，讓張善政的插花初體驗大成功！

▲七夕情人節，張善政親手插花送「小梅子」▼「勇敢媽咪」張碩芳(左一) 說，愛，要即時表達。（圖／張碩芳臉書）

張善政同時也在寫給妻子「小梅子」的卡片內容道：「這輩子自己第一次自己插的花，送給這輩子最愛的人」甜蜜文字讓一旁的張碩芳連忙笑說，已被濃濃的粉紅氣息給閃到。張碩芳說：農曆七夕情人節的這一天，如果有另一半或心儀對象，請把握道愛的時刻，如果還在尋覓的路上，也祝福在最好的時間找到屬於自己的幸福！