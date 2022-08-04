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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林佳龍維安「1隨扈+2警」　競辦主任接洽「發言人不知情稱不需要」

▲林佳龍的維安有1隨扈加上2名便衣警。（圖／記者蘇晏男攝）

▲林佳龍的維安有1隨扈（舉手者）加上2名便衣警。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／新北報導

日本前首相安倍晉三在幫候選人站台時遭槍擊搶救不治，讓競選期間的維安狀況受到各界高度關注。民進黨新北市長參選人林佳龍4日拜廟行程中，可見除林本身的隨扈外，還多了兩名便衣警察，不過競總發言人李坤城並不知情，還稱「沒有這個必要」。不過，經詢問新北市府，才知是由競辦主任接洽此事，警政署也同意2名員警支援維安至11月27日止。

林佳龍今天在立委江永昌及永和在地議員及議員參選人陪同下，一同參拜保福宮，並與現場多位支持者互動、合照。活動進行過程中，除林佳龍隨扈近距離保護林的安全之外，現場還有兩名戴耳麥的便衣警察在場。據了解，是由侯市府主動詢問是否需要人力，且也會每天詢問林佳龍競辦有關林的公開行程。

新北市府則表示，警政署鑒於安倍晉三遭槍擊事件，函頒直轄市長及縣（市）長參選人警衛安全處理原則，要求各警察局應主動洽詢首長參選人是否有安全需求，並協助辦理申請事宜，妥適評估及規劃警衛安全維護。

新北市府也說，案經接洽鄭勝鴻，林佳龍指定警政署警務正及保安警察第六總隊警務員共兩人擔任安全警衛工作，而警政署也同意2人支援，直至11月27日止。

只是詢問李坤城便衣警察一事，李表示自己不知道這件事，也不知道新北市府跟警察局如何安排人力，他還要再問警察局；李也說，「我們」沒有要求公開活動要有警察到場，也認為沒有這個必要，公開行程大概都是拜廟或參與議員的活動，不用特別派警察。

李坤城指出，警察也很辛苦，有自己的勤務要做，不用說有候選人行程就需要跟過來，警察本來負責什麼樣的業務，就是處理他們的業務就可以了。

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