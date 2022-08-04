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台南勞工局結合5個市級總工會　致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

▲台南市勞工局長王鑫基，與台南市5個市級總工會，一起前往3位職災弱勢勞工家庭訪視關懷，共致贈12萬元之慰問金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局長王鑫基，與台南市5個市級總工會，一起前往3位職災弱勢勞工家庭訪視關懷，共致贈12萬元之慰問金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局長王鑫基，與台南市產業總工會理事長宋照濱、台南市職業工會總工會理事長黃江福、大台南總工會副理事長陳美靜、台南市總工會秘書長曾成吉、台南市職業總工會秘書長吳允昌及各工會代表等人，前往3位職災弱勢勞工家庭訪視關懷，共致贈12萬元慰問金，實踐黃偉哲市長溫暖關懷弱勢勞工的理念。

台南市政府勞工局結合5個市級總工會，針對家境困苦又遭逢職災事故勞工，將台南市關子嶺勞工育樂中心，委託統茂大飯店經營管理的提撥回饋金，做為勞工團體發展基金，運用此基金協助生活陷入困境之弱勢職災勞工家庭。

4日首先來到麻豆區37歲李姓勞工，他於2022年6月21日工作時疑似操作不慎導致左手被捲入輸送帶，造成左手整隻脫落，當天送往醫院接受斷肢重接手術，醫生已重接斷肢，如術後復原不佳可能會需要截肢，即使傷口癒合左手也無功能性。雇主未幫案主投保，原先答應支付醫療費，後來要求和解後才會支付醫療費和薪資，不然拒付任何費用。但現無收入且因無健保，導致經濟壓力沉重。

新化區64歲黃姓勞工於2021年12月13日工作時，為排除底料不平整之狀況，手被手套拖進去，造成夾捲傷害，造成右手前四指捲入，手指做兩次植皮並將縫合以利皮肉增生，後於永康奇美醫院住院9天，休養半年後雖已經復工，右手仍無力目前需於每週3天至醫院進行復健療程。

歸仁區43歲王姓勞工，於2022年4月.11日裝修鋁門窗時不慎墜落，因傷及脊椎，造成下半身癱瘓無知覺，須以輪椅代步，領有重度身障手冊。案家為社會局列冊中低收入戶，案妻原為美容院洗頭工，為照顧案主辭去工作，家中育有兩名子女，長女就讀大學三年級，長子今年高中畢業準備上大學，案主因行動不便需添購許多設備加上生活開銷及子女教育費等，經濟壓力沉重，案主正值壯年，卻因工作致殘，身心重創，需各界的關懷與鼓勵。

▲台南市勞工局長王鑫基，與台南市5個市級總工會，一起前往3位職災弱勢勞工家庭訪視關懷，共致贈12萬元之慰問金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，職業災害所導致的死亡、失能或傷病，往往造成罹災勞工或家屬心中永遠的哀痛，並面臨全家生活頓失倚靠、身體復原及重返職場之種種問題，因此，針對職災勞工家庭所面臨之困境，勞工局指派職災個案管理員主動協助，提供有關職災法令及權益諮詢、心理支持、經濟補助等協助。

▲台南市勞工局長王鑫基，與台南市5個市級總工會，一起前往3位職災弱勢勞工家庭訪視關懷，共致贈12萬元之慰問金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基特別感謝本市5個市級總工會，願意協力共同提供職災慰問的服務，也呼籲有些職災勞工及家庭的處境確實需要外界力量協助，若各界人士有意願提供相關資源給本市職災弱勢勞工家庭協助者，歡迎共襄盛舉，意者請洽諮詢專線06-6377337民治市政中心；06-2991111＃8535、8538、1036永華市政中心職災個管員。

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