拓展跨域商機　台南庇護禮盒Yahoo商城上架超好康

▲台南市勞工局，特別將台南庇護工場推出的中秋禮盒，透過電商平台「YAHOO超級商城」跨域販售，希望在行銷庇護商品的同時，讓更多朋友接觸到庇護工場推出的中秋禮盒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋佳節將近，因市長黃偉哲近年積極力挺身心障礙就業者，在庇護工場的推廣上更是十分用心，為因應電商平台已經是消費主流，因此特別將台南庇護工場推出的中秋禮盒，透過電商平台「YAHOO超級商城」跨域販售，希望在行銷庇護商品的同時，可以讓更多朋友接觸到庇護工場推出的中秋禮盒。

黃偉哲市長，歡迎社會大眾力挺庇護工場、做愛心，黃偉哲更強調這次的台南庇護電商活動，不只有早鳥優惠95折，更有滿額禮，鼓勵全台的朋友踴躍訂購，讓庇護工場為您將「台南味」送到家。

勞工局長王鑫基指出，台南目前有6家庇護工場，這次精選了5家庇護工場的商品，並結合「晴天坊」夥伴的手工書、布包，組成四組禮盒；包括由全台唯一製作鮮凍食品並通過HACCP國際認證的喜憨兒台南庇護工場推出的「烏金干貝醬禮盒」、堅持健康食材的展翼烘焙坊推出的「集愛晴天」餅乾禮盒、以蔬食為主的蓮心園農藝庇護工場「日曬米紫蘇梅禮盒」外，吉茂、創義等2家印務庇護工場的水果印章及色鉛筆，搭配晴天坊-杜瓊宜夥伴的台式生活手工書及台南復健青年勵進會的文青筆袋組成的「療癒手札組」，四組禮盒不只送禮自用都適合，勞工局也特別規劃了早鳥優惠，只要在8月12日前訂購，就享有95折優惠，更享免運優惠，鼓勵市民多支持。

勞工局長王鑫基更表示，台南庇護工場一直以來都是品質保證的象徵，此次特別跨足電商平台，跳脫以往各家庇護工場得分開訂購的流程，今年就可以在「Yahoo超級商城」的「台南庇護工場X晴天坊」訂購，前50組更加贈帆布包，王鑫基也強調透過電商平台，讓台南庇護工場X晴天坊的四大禮盒，傳遞最美好的祝福到親友手中的同時，也讓這份對於庇護員工的愛與關懷可以生生不息，持續閃耀下去。

勞工局中秋禮盒線上購，Yahoo超級商城：https://tw.mall.yahoo.com/store/minority