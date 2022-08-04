陳時中要組城市外交隊　陳智菡酸「過度包裝」：口號文化不務實

▲北市府發言人陳智菡。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台海局勢升溫，民進黨台北市長參選人陳時中此刻拋出，若當選就要將台北市政府「國際事務組」升級成「國際事務局」，且要組建「城市外交隊」。對此，台北市政府發言人陳智菡回應，不得不聯想起過去的「快篩國家隊」，早已自證是過度包裝，口號文化恐非務實的台北人所樂見。

面對陳時中4日在臉書喊出，當選就成立「國際事務局」、組建「城市外交隊」，要掙脫世界長久受限一中敘事的思考框架等言論，陳智菡4日傍晚回應，在現有架構下，北市與各國際城市交流頻繁、互動密切，陳時中若對北市組織與涉外事務有基本了解，就會知道他所謂的一中框架根本不存在。

關於陳時中說要組建「城市外交隊」，陳智菡認為，這不得不讓人聯想到，陳時中擔任疫情指揮中心指揮官時喊的「快篩國家隊」，早已自證是過度包裝，口號文化恐非務實的臺北人所樂見。

陳智菡強調，近3年因為疫情難以出訪進行市政交流，台北市長柯文哲仍透過視訊方式，與歐美日韓大城市市長、知事進行直接對話交流，光是今年5月到7月就舉辦了5場城市高峰論壇，國際化交流持續進行中，也經常邀約駐台大使代表參加北市各項活動，北市教育、智慧化更屢獲國際肯定，躋身全球宜居城市之列。

陳智菡表示，這8年來台北市不喊口號、默默做事，致力提高國際能見度，與各城市間進行既廣且深的交流，反觀過去陳時中經常掛在口邊的「疫苗國家隊」、「口罩國家隊」和「快篩國家隊」，經常在媒體上喊得震天價響，卻往往過度包裝、缺乏實績，「台北人很聰明，不管什麼隊，只期待對的人、把事做對。」