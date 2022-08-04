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社會 社會焦點 保障人權

6人集團詐保！「眼球點麻藥」闖關全盲檢測　他得手1200萬慘賠光

記者張君豪／台北報導

刑事局日前接獲包含南山、台新保險公司及保險犯罪防制中心檢舉，業者發現有詐騙集團以投保高額壽險後偽裝盲人製造保約「失明全殘」涉嫌詐保高額壽險、意外險達新台幣4000萬元，該「詐盲集團」機關算盡，竟使用眼科醫療用眼球表層麻醉滴劑，製造暫時失明現象，成功闖關通過台大醫院的全盲檢測。

▲蔣姓主嫌教唆黃女林男裝盲詐保逾8千萬元新台幣，日前遭刑事局逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲蔣姓主嫌教唆黃女林男裝盲詐保逾8000萬元新台幣，林男失明後卻能外出點飲料遭警方揭穿騙局。（圖／記者張君豪翻攝）

該詐保集團甚至並成立虛假紙上公司，虛報投保人的年收入及身價，導致包含台新、南山保險公司慘賠4000萬元壽險、意外險，但警方跟監蒐證，發現所謂全盲的投保人不但能滑手機、外出點飲料甚至還可到銀行領錢，警方7月初收網逮捕該詐盲集團涉案男女犯嫌共6人。

▲蔣姓主嫌教唆黃女林男裝盲詐保逾8千萬元新台幣，日前遭刑事局逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲蔣姓主嫌教唆黃女林男裝盲詐保逾8000萬元新台幣，蔣嫌自己裝失明卻能操作提款機過程全遭警方蒐證。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵七大隊指出，經調查發現該集團以蔣姓主嫌（46歲、有詐保前案紀錄）操盤，經查蔣男自己曾在2019年投保全球人壽1200萬元壽險，事後謊稱眼球因工作遭樹枝劃傷等，在醫院檢查時使用麻醉滴劑順利騙過檢測，詐領全球人壽1200萬元失明保金。

蔣嫌食髓知味後，日前卻因沉迷期貨市場，不到一年就快賠光詐保賺來的1200萬元，因自己不能再失明第二次，教唆在汐止賣車的林姓汽車業務（男性、34歲）任職水電工程行的女職員黃女（40歲）以同樣手法選定南山、台新保險分別投保2000萬元的壽險、意外險保單，之後再以同樣手法詐保。

▲蔣姓主嫌教唆黃女林男裝盲詐保逾8千萬元新台幣，日前遭刑事局逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲蔣姓主嫌教唆黃女林男裝盲詐保逾8000萬元新台幣，日前遭刑事局逮移送。（圖／記者張君豪翻攝）

蔣嫌教唆黃女、林男成立土木承包商、工程企業社等公司行號並擔任負責人，並偽造不實年收入600萬元以上的假財力證明，並勾結台新保險台北市的黃姓女業務幫忙送件審核，期間林男謊報自己因工作勞累導致眼球「黃斑部病變」失明，並以眼球麻醉滴劑，順利蒙混通過台大醫院眼科的失明檢測。

更讓保險業者氣結的是，兩嫌均只繳交半年期總額約60萬元保費，就陸續失明報請出險，但保險業者清查林、黃兩人就醫資訊，發現兩人並無任何眼疾就醫紀錄就突然失明，並請領總額高達8000萬元的失能給付，若理賠成立，保險公司還需每年給付450萬元失能輔助金，且須付到保險人身歿，粗估若詐保順利成功，兩家保險公司將給付破億元。

刑事局會同新北市新店分局、宜蘭縣刑大共組專案小組，歷經半年蒐證後報請台北地檢署檢察官指揮，在7月12日拘提蔣嫌等6人到案，並查扣要保文件、保單1批、空殼公司設立文件、手機7支、平板電腦1台、電腦主機2台、金融卡、存摺等贓證物，警詢後依涉犯刑法加重詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。

涉嫌詐保黃女遭逮後頗有悔意，向警方抖出蔣嫌是操盤主嫌，但蔣嫌仍否認涉案，甚至在應訊時裝盲人，但遭警嗆「你別再假了」就洩氣恢復正常行動，讓警方啼笑皆非，訊後遭檢察官聲押獲准，其餘5人裁定5萬元交保候傳。

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