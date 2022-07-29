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10歲兒陳屍崖底！32歲狠父「為取悅女網紅」起殺機　設局殺子騙保

▲桃園市陳姓男子去年3月間與莊姓友人酒後討論貸款案起口角，持生魚片刀朝莊亂砍致死，地院今天依殺人罪重判14年6月。（示意圖／視覺中國CFP）

▲狠父為取悅女網紅謀殺親生子騙保險賠償。（示意圖／視覺中國CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

為了用錢財取悅網路女主播，重慶32歲男子竟採用捂壓口鼻方式，殺害年僅10歲的親生兒子，並將屍體推下崖壁，製造意外墜亡假象，騙取保險賠償金。據重慶市第三中級人民法院消息，周三（27日），罪犯被押赴刑場，執行死刑。

據《澎湃新聞》報導，罪犯張科1989年12月20日出生於重慶市南川區，2019年上半年在互聯網上結識了女主播姬某某，女方經常以各種藉口向張科索要錢財。

為了給姬某某錢財及償還所欠債務，張科竟產生將其子張某某（被害人，歿年10歲）殺害，並偽造在礦場區意外身亡，以騙取保險公司保險金以及礦業公司賠償金之念。

同年12月21日晚上10時許，張科將兒子騙至重慶渝特礦業有限責任公司在重慶市南川區南平鎮紅峰村礦場區的圍牆外，雙手捂壓兒子口鼻致其窒息死亡。而後，張科將屍體搬至礦場區圍牆外推下崖壁，製造意外墜亡假象。隔天上午，張科找到兒子屍體，後報警稱兒子墜亡。

重慶市第三中級人民法院27日張貼佈告指，經該院審理認定，張科犯罪動機極其卑劣，手段殘忍，罪行極其嚴重。

法院依照《中華人民共和國刑法》的有關規定，以張科犯故意殺人罪判處死刑，剝奪政治權利終身。宣判後，張科未提出上訴，檢察機關未提出抗訴。重慶市高級人民法院覆核並依法報請最高人民法院核准，最高人民法院進行了覆核，已核准了罪犯張科的死刑，並下達了執行死刑命令。

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