中警15天肅槍10把、子彈66發　3男帶槍吃飯被逮喊「沒胃口了」

▲台中警方進行大規模肅槍，15天內查獲10把槍枝、66發子彈。（圖／警方提供，下同）



記者許權毅／台中報導

台中近期連續發生2起槍擊案引起民生動盪不安，警政署長黃明昭下命全國進行大規模「肅槍」。台中警方自7月18日到8月1日總共查獲10把槍枝、66顆子彈，總計7件槍砲案8人，中警表示，整體治安已呈現良好平穩趨勢，逐漸獲得各界肯定，掃蕩非法槍彈，決心打造全國最宜居城市。

據悉，其中烏日一案27歲賴男被警方在家中抽屜查獲槍枝，起初還謊稱是玩具槍，直到警方打開彈匣驚見5發子彈，讓賴嫌百口莫辯。另一案第一分局獲報3名歹徒「持槍在某餐廳吃飯」，被上門警方當場查獲3把槍，直呼「沒胃口吃飯了」遭警移送法辦。

市長盧秀燕表示，台中好不容易改善的治安，不容重新受到挑戰。台中警方本次專案執行成果，總共查獲槍砲案7件8人、通緝案86人、毒品案18件22人、公共危險85件85人、詐欺案5件7人、竊盜案3件3人、妨害公務1件1人、聚眾鬥毆1件3人、少事法少年虞犯1名、逃逸外勞6件6人、逾期居留1件1人。

台中刑大統計，7月18日至8月1日共查獲各類非法槍械10枝，其中包含非制式枝9枝、模擬槍1枝與子彈66顆，為本次肅槍行動六都最佳，展現亮眼成績。