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大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍首波實彈演習　平潭民眾拍下火箭彈發射、直升機群掠空

記者魏有德／綜合報導

解放軍今（4）日12時起在台灣周邊實行為期3天的軍演，大陸官方也公布首波軍演執行任務，為東部戰區對台灣海峽東部特定區域實施遠程火力實彈射擊，取得預期效果。有平潭民眾拍下解放軍陸基裝備發射火箭彈的畫面，在藍天下拉出一條長長的白色尾煙，場面相當震撼。

▲平潭島解放軍。（圖／翻攝微博）

▲解放軍在平潭實施遠火射擊。（圖／翻攝微博）

軍演開始後，也有平潭民眾拍下解放軍直升機從平潭上方編組掠空而飛，飛行高度相當貼近地面，目視看得非常清楚，而現場也聚集不少民眾觀看，甚至有疑似新聞人員帶著專業設備在現場採訪拍攝。

▲平潭島解放軍。（圖／翻攝微博）

▲民眾拍下的解放軍直升機編隊掠空。（圖／翻攝微博）

根據東部戰區首先公布的第一波軍演任務，是由解放軍東部戰區陸軍部隊，在台灣海峽實施遠程火力實彈射擊訓練，對台灣海峽東部特定區域進行了精確打擊，取得了預期效果。對照上述通知，平潭島這側被民眾拍下的火力配置，便是執行該任務的一線單位。

專家分析，平潭島上的遠火實彈射擊任務包括射程約150公里的03式300公釐火箭砲，而平潭距台灣最近距離僅126公里。也有當地民眾拍下由陸基設備垂直發射的精確制導導彈，型號及樣式不明。

據了解，解放軍這次軍演共劃定6個區域，從東西南北四個方向將台灣對外的主要海空航道切斷。根據此前的分析，解放軍在台灣東部海空域進行各型飛彈試射，西北部及海峽中線區則是進行長程火砲及長程火箭彈的長程火力實彈射擊。

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