讚台海危機李登輝安定民心　卓伯源「拜託民進黨」：人民要的是和平

▲前彰化縣縣長卓伯源。（圖／記者唐詠絮攝）

記者詹宜庭／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台造成中共軍事行動，自4日12時開始，於台灣周邊6個海域、空域進行為期3天的軍演。前彰化縣縣長卓伯源4日在臉書上表示，台灣即將面臨一個具有衝擊性的挑戰，呼籲民進黨安定人心，「人民要的很簡單，就是和平！」

針對共軍宣布4日起於6個台海周邊區域進行演訓，包含台灣北部、東北部、西北部、東部、南部、西南部海域，卓伯源表示，1996年台海危機時，李登輝總統安定民心，告訴國人不用擔心對岸的演習，並提出18套劇本因應，反觀「蔡政府是否也一樣有所準備了呢？我們看不出來。」

「國際關係一定要顧，但政府不能只會熱烈歡迎朋友，事情不能只完成一半！」卓伯源強調，台海後續情勢發展不能依靠人民自己的信心，而是政府要讓民眾安心；中共在台灣地圖邊緣劃了6個區域，作為軍事演習劃定的範圍，對台灣而言即將面臨一個具有衝擊性的挑戰。

卓伯源認為，中共此類演習為變相的軍事封鎖領空、領海3天，倘若未來中共不只演習3天，是否會造成台灣的國際發展因不安定而影響法人投資的信心？台灣目前所採取的非核家園政策，也需大量依賴國外進口原物料，原物料是否可以因應？是否已經有了備援方案？他呼籲，「拜託民進黨，人民要的很簡單，就是和平！」