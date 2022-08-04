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大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍圍台軍演展開　胡錫進：闖入演習區就是「飛蠅撲火」

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。（圖／路透）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，與總統蔡英文會面。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍環台軍演4日展開，將持續至7日12時。大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進4日發文警告，台當局不要試圖派船或飛機闖解放軍的演習區，那將是飛蠅撲火，「是活是死只能他們自己承擔。」

胡錫進在微博表示，在他看來，環台軍演就是對台灣當局「關起門來打狗」，是封鎖台灣島和解放台灣的預演，「民進黨當局安排、配合裴洛西竄訪台灣成行，台獨輿論彈冠相慶，現在是他們付出沉重代價的時候了。」

▼北京街頭一處電視牆播放解放軍環台軍演的資訊。（圖／路透社）

▲▼北京街頭一處電視牆8月3日播放著解放軍將在台海周邊進行實彈軍演的消息畫面。（圖／路透）

胡錫進說，G7（七大工業國組織）發聲明為裴洛西訪台辯護，聲稱中方沒有理由因此在台海舉行軍事活動，「這是缺少『七國聯軍』支持的叫囂，見他們的鬼去。」

胡錫進指出，G7應該在佩洛西訪台之前就發聲明，勸那個老妖婆不要為了給自己樹碑立傳的一己之私來挑動台海局勢升級，「尤其對美國政府來說，他們阻止裴洛西竄台要比威懾解放軍放棄軍演容易得多。」

胡錫進強調，必須警告台當局，不要試圖派船或飛機闖解放軍的演習區，那將是飛蠅撲火，是活是死只能他們自己承擔，「如果由此引發軍事衝突，我確信，結果一定是台當局吃不了兜著走。」

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