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共軍夾殺台灣！台人準備打仗　他嗆國防部「去哪找集合點」網噓爆

▲▼裴洛西拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲裴洛西才離台，大陸隨即對台展開攻勢。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／劉維榛報導

裴洛西（Nancy Pelosi）離台後，中共解放軍「圍台軍演3天」，甚至大喊隨時準備戰鬥。對此，一名燃起戰鬥魂的台男怒了，他表示已準備好隨時可打仗，「我就問你他X的國防部，萬一出狀況，我要去哪裡集合啦？不要搞到斷水斷電，我還要去自己找收音機找集合點。」

一名網友在PTT秀出身分證，並燃起壯志雄心喊話，「身為義務役預士，如果真的開戰，我準備好要保家衛國了」，但下秒卻砲轟國家敏感神經慢半拍，「我就問你他X的國防部，萬一出狀況，我要去哪裡集合啦？不要搞到斷水斷電，我還要去自己找收音機找集合點。」

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看著解放軍在台灣周邊6個海域、空域進行為期3天的軍演，讓原PO急著跳腳表示，「你他X的，台灣都被實彈包圍了，連一個集合小卡都沒發喔？我們政府就只會跟吉娃娃一樣，整天對自己人吠。」

底下網友熱議，「鍵盤前集合啊」、「自備（鍵盤）青軸吵死解放軍」、「看你離共軍哪個演習地點近，就去哪邊集合」、「 靠別國捐獻士兵，台灣need help」、「戰備召集令上會有，你沒被教召過吧」、「去國防部網頁查，動員召集有表示有編你」、「準備好了就上後備指揮部查詢啊，你敢嗎」、「沒被教召過嗎 後備都有編好的，不用擔心到時沒你」。

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO喊話要保家衛國。（示意圖／記者李毓康攝）

裴洛西前腳才剛走，大陸隨即對台展開攻勢，根據《新華社》2日深夜授權公告顯示，中國人民解放軍將於北京時間2022年8月4日12時至7日12時，在以下（台灣周邊劃定的6個區域，範圍包圍台灣全島）海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。

甚至有影片流出，東部戰區空軍某旅飛行員曹少卿表示，「我們隨時準備戰鬥，隨時能夠戰鬥，有堅強決心、堅定意志、強大能力，捍衛國家主權和領土完整。」

不過，根據衛星飛航行情報圖顯示，美軍一架RC-135S眼鏡蛇球導彈觀測機上午自沖繩嘉手納基地起飛，正朝台灣東部外海、西太平洋方向飛行，預計將會對解放軍或實施的導彈射擊進行數據蒐集任務。

兩岸軍事專家陸續做出分析，這次軍演最需要注意的便是，解放軍導彈是否會直接飛越台灣本島，屆時，解放軍導彈的飛行路徑及國軍的處置作為將會是影響兩岸及印太地區未來走勢的重要關鍵，同時，解放軍軍演對台灣民眾的心理壓力變化，也將會是國際間關注的焦點。

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