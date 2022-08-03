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桃園遷入人口逐年遞減！　黃敬平：數據顯示不再是移居首選

▲桃園遷入人口逐年遞減！

▲桃園遷入人口逐年遞減！市議員黃敬平要民政局找原因。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員黃敬平3日於市議會民政局工作報告，提出桃園近3年來的人口遷出、遷入數據指出，桃園遷入人口逐年往下遞減，去年為例桃園遷入人口在六都倒數第二，並出現遷入人口少於遷出人口現象；而市府一直對外宣稱，桃園是移居和宜居的城市，然由數據顯，桃園或許已經不是民眾響往的城市？

▲桃園遷入人口逐年遞減！

民政局長陳靜航表示，桃園人口負成長原因，是受疫情影響2年未返台入籍，而被除籍人數太多。不過，陳局長的答覆並未獲黃敬平認同。黃敬平說：桃園市在108年選遷入人口是10萬5690人，遷出是8萬7168人；109年遷入人口是10萬5073人，遷出是9萬3567人；110年遷入人口是10萬1473人，遷出是10萬3941人。

由以上數據顯示，近3年來，桃園遷入人口逐年往下遞減，以去年為例桃園遷入人口在六都倒數第二，近三年遷入人口最多的是新北市，每年平均有16萬人。黃認為，以前大家都說，桃園是移居的城市，但從人口的遷入和遷出數據顯示，桃園或許已經不是民眾響往的城市？

民政局進一步說明，過去桃園人口成長自然增加、社會增加都是正數，現今自然增加已經開始呈現負數，是否是「生不如死」的嚴重影響，將再進一步觀察。

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