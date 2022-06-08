新北消防演假報案給恩爸看　藍議員要局長下台：囉哩八唆、拖來拖去！

▲恩恩爸6/6日赴新北消防局聽音檔 。（圖／記者陳以昇攝）



記者杜冠霖／新北報導

中和2歲男童恩恩案持續延燒，7日有前消防員具名爆料，消防局在恩恩爸聽取錄音檔當天，新北消防的長官下令動員偽造報案，更刻意營造民眾進線頻繁、充滿個資、無線電嘈雜假象，新北消防局則回應，是為重現119進線量爆增忙碌情況，但恩恩爸表示並不知情，對此，國民黨議員黃敬平也跳腳，他痛批，這就是演戲，「把當天所有音檔、譯文給他比對啊！囉哩八唆拖來拖去，這不是消防局長無能嗎？」

7日有前消防員具名爆料，消防局在恩恩爸聽取錄音檔當天，新北消防的長官下令動員偽造報案，更刻意營造民眾進線頻繁、充滿個資、無線電嘈雜假象，新北消防局也回應，為了重現119進線量爆增忙碌情況，有還原當時情況讓他了解，但恩恩爸表示並不知情。

對於消防局「還原」場景，黃敬平批評，演得蠻爛的，消防局長黃德清要為這場戲下台，侯友宜支持消防弟兄、捍衛他們的清白，「這個我認同，每一個民選首長都會這麼說，如果不這麼說，等於告訴大家不要選了，因為會得罪全中華民國的義消。」

黃敬平痛批，將帥無能累死三軍，沒有人會否定基層弟兄，侯友宜是警察出身，捍衛部屬沒人有意見，「但黃德清出這個包，請問恩恩爸是行政院長、檢察官、來辦案的還是長官視察？需要演習跟模擬？」

黃敬平表示，恩恩爸就是一個平民百姓，想要了解勤務中心作業，今天卻用一個近乎演習或者說演戲的方式來應對，「消防局長還適任嗎？這就是演的嘛！恩恩爸已經很客氣說後來才知道是模擬，如果消防局真的要還原現場狀況，就把當天所有音檔、譯文給他比對啊！囉哩八唆拖來拖去，這不是消防局長無能嗎？」

對於新北市府，黃敬平點名，侯友宜不讓黃德清、陳潤秋下台就死定了，「年底大選怎麼選？恩恩爸這件事危機處理成這樣，黃德清、陳潤秋兩個爛局長還不滾啊！」

黃敬平表示，侯友宜要這樣保護下屬自己沒有話講，就像將軍出身一定會捍衛自己的排長、營長，「但如果真的有問題為什麼不懲戒？這樣子民眾就是覺得官官相護，底下的消防隊員出生入死，會怎麼看這些局長？侯友宜有沒有想過這些問題？講好聽是保護消防局長、講難聽點就是鄉愿，看不下去嘛！侯友宜應該將心比心，人家一個小孩子過世了有多痛心，不要畏畏縮縮！」

對於錄音檔部分，黃敬平指出，自己也問過其他縣市的消防局、警察單位，「大家都在猜當中有貓膩，怕溝通的過程公布出去會怎樣，但那又如何？縱然有這個狀況，犯了錯就該面對。」

對於演戲爭議，新北消防解釋，想要模擬當時報案情境的是勤務指揮中心的李主任，因為恩恩爸在聽錄音檔的前一天主動表示，想到指揮中心瞭解119的環境，所以李主任才想到，透過一次模擬讓恩恩爸更了解作業環境及流程，這跟所謂的「圓謊」有何關係？整場模擬過程總共只有10分鐘。

新北消防局補充說明，整件事情的誤會在於「認知」，李主任跟恩恩爸解釋流程，但恩恩爸並不知道這件事情是模擬而非當下的真實情形。但完全不影響恩恩爸後續聽錄音檔的權益，因為觀看演練是本局4樓，而聽錄音檔是在樓上的會議室，因此也不涉及所謂錄音造假的問題。