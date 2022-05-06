地方政風人員支援廉政署　黃敬平痛批地方政府敢怒不敢言

▲市議員黃敬平痛批，地方政風人員支援廉政署。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會6日進行政風處和人事處工作報告，市議員黃敬平指出，廉政署長期從各地方縣市政府借調人員支援，薪水卻還是領地方政府的預算、佔地方政府的人事缺，痛批此現象是佔地方縣市政府的便宜，就像俄烏戰事拉伕上戰場打仗一樣，薪水卻叫別人付！地方政府應勇於拒絕配合這種不健康的人事借調！

黃敬平質詢政風處的工作報告，列舉出市府2021年採購案，總數233件中，有91件、約41%被列「不及格」缺失達10項以上的紅燈等級，質疑政風處的防弊績效不彰。話鋒一轉，黃敬平質詢指出，廉政署長期從地方縣市政府各所屬機關拉人去中央支援，支援人力薪水卻從原機關支領，支援期間給予公假4個月，而桃園市府政風處為了「賺廉政署的核分」，因為支援分數很高，或者怕廉政署有微詞，就會到處地毯式搜索所屬的市府各局處政風室，一一打電話問要不要去中央支援廉政署。

黃敬平認為，若從各局處的角度來看是很有問題，各局處開了人事缺額給政風單位，結果政風領了各局處的錢，卻跑去支援廉政署，本來就很有爭議，更何況連主管加給也還是照樣要發給。諷刺的是，政風處自己都不派人，都從各局處所屬機關的政風室拉人去。凸顯了「別人的小孩死不完？」心態！

而政風處如果要支持廉政署，從自己處裡面派人去支援很合理，但政風處自己不派政風處的人去，反而一直壓榨各局處所屬政風室，雖然也有給配合分數，可是已經嚴重影響各局處的政風業務推展及統籌運用，何況各局處對政風室其實也沒有什麼指揮監督權限，畢竟政風本來就是一條鞭的系統，礙於政風處要人，各局處也只能尊重妥協。

黃敬平表示，各局處的政風室被派去支援廉政署，通常都是擔任輔導員或查緝隊，光是輔導員就要支援4個半月，查緝隊因為要查案，則支援6個月，無論是4個多月還是6個月，領的都是地方縣市政府的薪水，各局處政風室不想支援的意願，他要求副市長高安邦、政風處長許志雲等官員真的要聽聽這些下屬的心聲。

黃敬平說，過去桃園市政府曾經發生過借調桃園市各級學校的老師到市府教育局中去支援的例子，但是至少還是在地方政府內做事，但現在廉政署軟土深掘、便宜行事，把地方政府的政風人員借調到中央支援，但人事薪水還是在領地方政府的錢、佔地方政府的缺，這就等於是慷地方政府之慨、佔地方的便宜，來彌補自己人力短缺問題，這樣反常、不健康的鑽漏洞人事借調，地方政府應勇於說不、拒絕配合！