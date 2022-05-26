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社會 社會焦點 保障人權

停車場淹水+火蟻入侵　桃園榮獲金質獎工程遭爆「落漆」

▲平鎮乙未公園停車場淹水又遭紅火蟻入侵。（圖／黃敬平服務處提供）

▲平鎮乙未公園停車場淹水又遭紅火蟻入侵。（圖／黃敬平服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

連日雨勢不歇，桃園市平鎮區1895乙未保台紀念公園地下停車場，25日竟水淹至小腿高度，民眾向市議員黃敬平投訴，黃敬平獲報前往現場了解指出，相關單位雖緊急調度抽水機支援抽水，但令人質疑此一得過金質獎的公共工程難道「攏係假」？排水防淹標準竟不堪一「積」。

▲平鎮乙未公園停車場淹水又遭紅火蟻入侵。（圖／黃敬平服務處提供）

黃敬平說，乙未公園及地下停車場花了納稅人4-5億元興建，由客委會補助地方市府以前瞻計畫經費支應，還曾獲得公共工程品質金質獎肯定！豈料才半年，就經不起考驗，被昨晚的雨勢打趴，民眾到乙未公園地下停車場取車時，才發現公園及停車場排洩水系統未發揮功能，雨水不斷從停車場出入口坡道順流而下，積水不退，造成地下停車場汪洋一片，水甚至已從腳踝處淹至小腿的高度，擔心愛車泡水，民眾急得趕緊移車開走。

黃敬平表示，他4月13日曾在市議會關心並質詢工務局時爆料，乙未公園去年底啟用前曾遭紅火蟻入侵，但市府為了趕工開幕，不敢對外聲張，花了30-40萬元、經投藥消殺整治數月才剛宣告解除紅火蟻威脅的管制，不料最近又有民眾在公園散步經過停車場上方的大片草坪時，疑似腳踝被紅火蟻叮咬致疼痛難當，而緊急至鄰近的聯新國際醫院就診治療。

黃敬平說，他到公園全場巡視，發現不少土壤間有凸出地面的蟻丘，權責單位桃園市工務局雖然已在公園拉起封鎖線，且隨地可見插設上百處的小黃旗幟警告民眾勿靠近，但因標示不清，假日仍有不少民眾越線在草坪上、花叢間拍網美照，無雨時或坐或躺在公園的椅子上及草坪上享受悠閒時光，令人捏一把冷汗。

黃敬平指出，公園附近的幼稚園例如平興非營利附幼等單位都常有老師集體帶幼童到公園戶外教學，家長假日也常帶小孩到兒童遊戲區玩耍，然而有不少紅火蟻丘的小黃旗遍插在公園兒童遊戲區周遭警示，民眾仍視若無睹。

因此，他批評市府不但未做好警示宣導及劃出警戒範圍，如今公園上面有紅火蟻入侵、公園地下停車場淹水，桃園市政府工務局公共工程的興建及督工品質實在「落漆」！黃敬平要求市府應追究工程施工廠商的履約保固期責任。

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