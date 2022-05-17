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桃園市府確診員工751人　市議員黃敬平關切防疫措施

桃園市府確診員工751人　市議員黃敬平關切防疫措施？

▲桃園市府確診員工已達751人。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

確診者激增，桃園市議員黃敬平16日於市議會總質詢中，關切市府對於確診同仁的因應處理、市府大樓防疫措施、擴大嬰幼兒綠色通道適用年齡、小兒專責病床數、社區採檢站開設時段、防疫關懷包發放、空橋都計容積獎勵推動可行性、都市發展基金運用範圍、南勢國小入學壓力因應辦法、新竹客運停駛替代方案等提出質詢，要求市府重視。

黃敬平指出，疫情持續延燒，市府一、二級機關陸續有同仁確診，詢問市府針對同仁確診如何因應處理？鄭市長表示，防疫團隊跟市政工作都不能停頓，統計至5月14日，市府各機關確診隔離人數751人，確診解除隔離人數328人，大部分是因為站在防疫第一線，或因同住家人確診而遭感染。

隨著中央取消簡訊實聯制，因民眾洽公進出頻繁，市府入口處仍有酒精消毒及量測體溫等防疫措施，並持續督促第一線工作同仁及執行外勤稽查的同仁務必全程佩戴口罩。鄭市長表示，目前中央實施居家辦公比率並不高，各地方政府也採取快篩的制度，若市府各單位確有居家或分流辦公的需求，主管可依權責及業務性質權衡，也請各單位務必對確診同仁給予關懷。

黃敬平也指出，平鎮南勢國小入學壓力大，建議市府運用文小四用地加速設校規劃。鄭市長表示，目前山峰自辦市地重劃區預計有3處學校用地，其中有1處在南勢國小附近，如自辦重劃的進度可行，可研擬先行開發，盼於南勢國小較近的區域新增校舍，以分擔南勢國小的壓力。

地政局長蔡金鐘補充說明，山峰自辦市地重劃區整體面積約88公頃，本區已於去（110）年4月開工，南勢地區新校（文小四）用地位於此重劃區內，考量該用地重劃前，土地所有權人達161人，取得全體土地所有權人出具同意書恐有難度，重劃會預估完工期程約需2至3年，市府會積極督促重劃會掌握重劃期程，早日完成公設點交。

另外，教育局長林明裕說明，短期解決南勢國小入學壓力的重點工作在於充實山豐國小及祥安國小校舍品質，讓其有更好的發展，進而分散南勢國小的壓力。

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