台東+266！新增2死亡個案「有慢性病史」　縣府籲落實施打疫苗

▲台東縣今日新增確診266例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣3日新增266位確診者，239名民眾戶籍或居住地分在台東、27名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案42231人、居隔者868人。目前台東針對COVID-19 確診者分流收治情況，截至8/2下午16點為止，住院收治人數為26、加強版集中檢疫所為37人、居家照護現管人數有1549人。

台東縣衛生局表示，縣內2矯正機關今日監測期滿結案，總計縣內尚有5養護、2監所群聚事件監控中，今天共新增2例確診個案。養護機構部分，新增1員工確診；監所新增1收容人。

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另外，中央今日也公布台東有2例本土病例確診死亡個案，第1案為81歲女性，已接種2劑新冠疫苗;有心臟疾病病史。第2案77歲女性，已接種3劑新冠疫苗，有高血壓、肺炎等病史。

0到5歲幼兒如感染新冠肺炎為重症高風險對象，台東縣衛生局自8月1日起至7日，各鄉鎮衛生所加開出生滿6個月至5歲幼兒莫德納疫苗夜間及假日接種場次，請家長盡快陪同家中幼兒完成新冠基礎劑疫苗接種。衛生局並再次提醒出生滿6個月至5歲幼兒莫德納疫苗第1劑與第2劑需間隔4-8週，如曾經確診也應距離自發病日起至少間隔3個月在接種疫苗，以避免二次感染導致重症風險。8/1-8/7幼兒夜間及假日接種資訊請上台東縣衛生局官網查詢: https://reurl.cc/RX487g。